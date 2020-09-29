Metamfetamin nedir? Metamfetamin zararları ve tehlikeleri

İlaç olarak üretilen metamfetamin ve amfetamin bağımlılık oluşturduğundan ve bu bağımlılık sonrası ölümlerin artış göstermesi nedeniyle 1960 yılından bu yana kullanımı yasaklanmıştır. Dünyada yalnızca ABD’de belirli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Metamfetamin Nedir?

Feniletilamin türevi bir madde olan metamfetamin amfetamine bir metil grubu eklenmesi ile oluşturulan bir maddedir. İkinci dünya savaşında Japonya’da oldukça fazla rağbet gören maddenin psikotik belirtiler göstermesi ve kötüye kullanımı sonrasında yasaklanmıştır. Uzun saatler boyu çalışmak zorunda kalan öğrenci ve şoförler arasında kullanımı yaygınlaşmış ardından yasaklanması sonrasında ise suç örgütleri tarafından üretime başlamıştır. Geçen tüm zamanlar içerisinde yasa dışı üretimi ve kötüye kullanımı ise oldukça artış gösteren madde bağımlılık haline gelen süreç içerisine girmiştir.

Zararlı ve tehlikeli bir uyuşturucu madde haline gelen metamfetamine piyasada takma isimler de verilmiştir. Bu isimler; kristal, taş, ateş, buz, tina ve crack olarak görülmekte en çok kullanılan ise met olarak gösterilmektedir. İlk kullanıldığında insanın kendini aşırı güçlü ve iyi hissettirmesi dolayısıyla tercih edilen madde sonrasında parçalanan ve ölümle biten hayatlara neden olacak kadar tehlikeli bir hal alıyor. Kokainden kat kat sert etki gösteren madde yakılmak suretiyle, yutarak veya damardan olduğu gibi burundan çekilerek de kullanılabiliyor. Bağımlılık yapan maddeler içerisinde dünyada günümüzde en tehlikeli büyüyen uluslararası uyuşturucusu kategorisinde kabul edilmektedir.

Metamfetamin Zararları ve Tehlikeleri Nelerdir?

Öncelikle bilinmesi gereken en önemli gerçeklerden bir tanesi metamfetaminin eroin ve kokainden çok daha kuvvetli bir bağımlılık etkisine sahip olduğu olmalıdır.

Şiddete eğilimi artırır

Aşırı kilo kaybına sebebiyet verir

Beyin kanaması, kalp krizi, kalp yetmezliği

Uyku bozuklukları

Deride iltihaplanmalar

Mide krampları

Vücutta titreme, ısıda artış

İleri derece diş çürükleri

Halüsinasyon etkileri

Hayaller görme, gaipten sesler duyma

Ağız kuruluğu, bulantı, göz bebeklerinde büyüme

Bellek kaybı, artan kan basıncı

Saldırganlık, duygu durum bozuklukları gibi sayılabilecek daha pek çok belirti görülmektedir.

Başlangıçta ağız yoluyla kullanılmasının yanı sıra damara enjekte, tütsü ve burundan çekme olarak kullanılmasının ardından güçlü hissettiren madde içeriği kısa zamanda tehlikeye dönüşerek kişiye geri dönüşü oldukça hasar bırakan etkilere sahiptir. Sadece ABD’ de belirli hastalıkların tedavisinde kullanılsa da tüm dünyada kullanımı yasaklanan madde eroinden bile daha fazla etkiye sahip olduğundan kişilere zarar vermektedir.

Beyine ve nöronlara zarar verici özelliğe sahip olan metamfetamin, afrodizyak etkileri nedeni ile de yaygın olarak kullanım göstermektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda belleğe de geri dönülemez hasarlar bırakmaktadır. Gebelik sırasında kullanımında normal fetüslerden daha da küçük olmak üzere, prematüre doğumlara ve ani ölümlere de sebebiyet vermektedir. Alkol ve diğer uyuşturucular ile kullanımı zehirlenmelere neden olmaktadır.

Tedavi süreci de uzman eşliğinde yapılması gereken metamfetamin bağımlılığı tedavi sırasında aşırı yorgunluk, sinirlilik, depresyon, yönelim bozukluğu ve ilgisizlik gibi etkiler gösterebilir. Yoksunluk belirtisi, huzursuzluk, aşerme, hoş olmayan rüyalar, uyku sorunları da metamfetamin kesilmesi sırasında sıklıkla görülen etkilerdir. Etkiler 7 ile 10 gün civarında sürebilmektedir.

Psokotik belirtilerin aylar sonra görülebilmesi gibi durumlar açısından grup, bireysel ve aile eğitimi şeklinde tedavi edilmektedir. Dikkat dağınıklığı, duygu durum bozukluğu ve hatta ani ölümle sonuçlanması nedeni ile dünyada en tehlikeli maddelerden biri olan metamfetaminin kısa sürede bağımlılık yaptığı da akıldan çıkarılmamalıdır.