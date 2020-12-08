Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü, ülkemizde yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Bu ilgili bölüm metallerin ve malzemelerin genel kullanımları ile ilgilenmektedir. Günümüz üniversitelerinde oldukça iyi eğitimler verilip alanında uzman olan kişiler yetişmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Nedir?

Günümüzde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde temel olarak bu ilgili malzemelerden oluşmakta olan metallerin, seramiklerin, polimerlerin ve de kompozit malzemelerin genel kullanımında, malzemelerin şekillendirilmesinde, işlenmesinde, malzemelerin karakterizasyonunda ve de davranışında bulunmaktadır. Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümünde pek çok sayıda mühendis adayı kişiler malzemeler ile ilgilenmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eğitim Nasıldır?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü pek çok kişi tarafından talep görmektedir. Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümünde, üniversitelerde Mühendislik Fakülteleri kapsamında eğitimi verilen toplamda 4 yıllık lisans bölümü olmaktadır. Ayrıca metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü sadece Sayısal puan türüne göre olan aday öğrencileri de kabul etmektedir. Bu nedenle metalurji ve malzeme mühendisliği bölümünü tercih edecek olan aday öğrenciler sayısal puan türündeki konulara ağırlık vermeli ve matematik ile birlikte fen bilimleri konularında başarılar göstermelidir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü üzerine eğitim görmeyi amaçlayan ve de tercih listelerinde bu bölümlere yer verecek olan öğrenciler aşağıdaki şekildedir. Bunlar;

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş, Statik ve mukavemet, Taşınım Olaylar, Diferansiyel Denklemler, malzeme bilgisi, Statik ve Mukavemet, Malzeme bilgisi, Metalurji Termodinamiği, malzeme bilgisi, Kaynaklı Birleştirme Teknikleri, Taşınım oldular. Ayrıca Malzeme karakterizasyonu, Temel Şekillendirme Teknikleri ve de Malzemelerin Mekanik Davranışı, Endüstriyel Kaynaklı Birleştirme Teknikleri gibi daha pek çok dersten toplamda 8 yarıyıllık bir eğitim süresi boyunca kişiler sorumlu olacaklar demektir. Bütün bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması elde etme hakkı kazanırlar. Diplomayı elde eden kişiler Metalurji ve Malzeme Mühendisi unvanına da sahip olurlar. Günümüzde metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü oldukça yaygın olan bir bölüm olup dersleri başarı ile geçen kişilerin iş olanakları da çok geniş olmaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Olan Kişide Gereken Nitelikler Nelerdir?

Genel olarak metalurji ve malzeme mühendisliği mezunu olmak isteyen kişiler her daim üstün bir akademik yeteneğe sahip olmalıdır. Ayrıca özellikle sayısal düşünme alanında geniş düşünmelidir.

Uzay ilişkilerini görebilme yeteneği olmalıdır. Tasarım yeteneklerine sahip olmalıdır. Kimya, fizik, matematik ve de yerbilimlerine ilgili olmalı ve bu alanlarda çok iyi yetişmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca metalurji endüstrisi genel anlamda bir ağır endüstri olduğu için iş yerinde iş ilanlarında erkek adaylar da tercih edilmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Vardır?

Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü günümüzde çok değerli bir bölümdür. Ülkemizde yaygın olarak tercih edilmekte olan bu metalurji ve malzeme mühendisliği bölümünün var olduğu üniversiteler aşağıdaki gibidir. Bunlar; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olmaktadır. Bu üniversitelerin her biri birbirinden değerli metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü hakkında dersler vermektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunları İş Alanları Nelerdir?

Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümünde pek çok sayıda iş alanları yer almaktadır. Bu nedenle bu bölümü seçmiş olan kişiler çok kolay bir şekilde iş alanı bulabilirler. Bu bölümün iş alanları aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar;

Demir Çelik Fabrikaları,

Döküm Sanayii,

Demir Harici Metal Üretimi Fabrikaları,

Cam ve Seramik Sanayii,

Kimya Endüstrisi,

Polimer Üretim Sektörü,

Petrokimya ve de Petrol Sanayii gibi pek çok çeşitli alanda metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü mezunları kariyerlerine yön verebilme imkanına sahiptirler. Söz konusu iş imkanları arasından bazıları devlet kurumlarında yer alır iken iş imkanları arasından bazıları ise özel sektörde yer almaktadır. Devlet sektöründeki iş imkanları aşamasında da mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ den elde edeceği puanlar her daim belirleyici olacaktır.