Metalurji nedir ve ne işe yapar?

Seramik ve metal içerikli mühendislik malzemelerinin; üretilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, bu malzemelerin türlü sanayi dallarındaki teknik gereksinimlerin giderilmesi için okunan bölüm Metalurji Mühendisliği, çok sık duyulan ancak hakkında bilgiye sahip olunmayan bölümler arasında bulunur. 4 senelik olarak okunan bu bölümde iş fırsatlarının genişletilmesi, kişinin kendi alanı üzerine geliştirmekle orantılı bir şekildedir.

Metalurji Nedir?

Metalin kullanım amacına göre ayrıştırılıp işlenmesini sağlayan bilim dalı olarak tanımlanan metalurji, metallerle alakalı yapılan her çeşit işlemi içerisine alır. Metalurji biliminin dahil olmadığı teknoloji alanı yok denecek kadar az olup, her sahada kendini belli etmektedir.

Metallerin çok eski zamanlardan beri kullanıldığı belirtilse de metalurji bilimi, teknolojiyle beraber gelişmiştir. Metallerin kimyasal şekilde elde edilmesiyle bazı fiziki işlemlere tabi tutulduğu belirtilebilir. Türlü sanayi alanlarında teknik gereksinimlerden ötürü metalurji mühendisleri çalıştırılmaktadır.

Metalurji Mühendisliği; Türkiye çapında yeni yeni ilgi görmeye başlayan bir bölüm olmakla beraber geleceği oldukça parlak bir bölümdür. Bir ürün ya da ürünlerde profesyonelleşmesi beklenen Metalurji Mühendisliği, metallerin en basit ve ucuz biçimde dönüştürmeyi hedefler. Fiziksel ve üretim metalurji şekilde ikiye ayrılan bu bölüm, ham maddenin ayrıştırılmasından kullanım sahasına dek pek çok unsurun gerçekleştirilmesini sağlar.

Metalurji Ne İş Yapar?

Madenlerde kullanılan malzemelerin işlenmesinde önemli role sahip olan Metalurji Mühendisleri; Metalurji bölümünü okumaktadırlar. Çoğu zaman madem mühendisleri ile beraber çalışmaktadırlar ve üretim sorunlarını analiz etmektedirler.

Metalurji Mühendislerine; başta havacılık alanı olmak üzere pek çok sektörde gereksinim duyulmaktadır. Metalurji Mühendisleri, mühendislik malzemelerini önemli ölçüde geliştiren, metalin kozmopolitlerini inceleyerek değişik yorumlar yapmaktadırlar. Malzemenin dışında simülasyonun sürecinde Metalurji Mühendislerine önemli bir gereksinim duyulmaktadır.

Metalurji Mühendisleri, maden alanında kullanılan ve neredeyse tüm malzemelerin işlenmesinde oldukça önemli yere sahiptir. Analitik ve tasarım düşünceye sahip olan bireyler; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü okumalıdır. Eğitim süreci 4 sene şeklinde görülmüş olup, dersler de tasarım ve analitik üzerine verilmektedir.