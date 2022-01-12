Metaller nelerdir? Metaller doğada ve oda koşullarında nasıl bulunur

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!' #Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Metaller nelerdir? Metaller doğada ve oda koşullarında nasıl bulunur

#Metal#Element#Azot
Metaller nelerdir Metaller doğada ve oda koşullarında nasıl bulunur

Metal, yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip bir elementtir. Doğada önemli bir yer kaplamaktadır. Bu yüzden metal nedir ve doğada hangi koşullarda var olur sorularını yanıtlamak gerekir. Sizler için metalleri ve onların bulunma koşullarını derledik.

Haberin Devamı

Metal Latince kökenli bir sözcüktür. Latincede "metallum" şeklinde ifade edilir. Yunancada ise "metallon" ismi ile anılır.

 Metal Nedir?

 Kendine özgü parlaklığı bulunan, şekil vermeye yatkın olan, oksijenle birleştiğinde bazik oksit veren elementler vardır. Bunlara metal adı verilir. Metaller ayrıca katyon oluşturma eğilimi yüksek elementlerdir.

 Sözü edilen element türleri kendi aralarında kategorilere ayrılmaktadırlar. Bu kategori başlıkları soy metaller ve soy olmayan metaller şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Soy metaller şöyle sıralanır: Altın, gümüş ve platindir. Soy olmayanlar ise demir, çinko ve alüminyumdur.

 Doğada yarı metal özelliği taşıyan elementler bulunmaktadır. Bunlar iyi metal özelliği göstermezler. Dolayısıyla hem metal hem de ametal özellik sergilerler. Bunlara örnek olarak silisyum, bor, antimom, arsenik gibi elementler verilebilir. Doğaya bakıldığında ametal elementler çoğunlukta bulunur. Lakin periyodik tabloda yer alan elementlerin geneli metaldir.

Haberin Devamı

 Ametal Element Ne Demektir?

 Metal özelliği göstermeyen elementlere ametal denilir. Metallere özgü olan özellikleri sergilemezler. Kısacası ısıyı ve elektrik akımını iletmezler. Bu elementler şu şekilde karşımıza çıkar: Karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gazdır.

 Ametal elementlere ait özellikler bilindiğinde, metal elementler daha iyi anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda ametal elementlerin özellikleri şunlardır: Mat bir yüzeye sahiptirler. Kırılgan oldukları için tel ve levhaya dönüştürülemezler. Bileşiklerinde hem negatif hem de pozitif değerlikte olabilirler. Oda koşulunda sıvı, katı ya da gaz halinde bulunabilirler. Kaynama ve erime noktaları düşük oldu için yoğunlukları da azdır. Doğada moleküler halde yer alırlar. Çok küçük cisimlerdir.

 Metallerin Özellikleri Nelerdir?

 Metal elementler, ametal olanların tam tersi özellikler taşımaktadırlar. Bu özellikler şu şekildedir: Tel ve levha haline getirilebilirler. Işığı yansıtma özelliğine sahiptirler. Isıyı ve elektriği iletirler. Cıva dışında kalan bütün metaller oda sıcaklığında katı haldedir. Yoğunlukları fazladır.

Haberin Devamı

 Söz konusu elementlere vurulduğu zaman metal tınılı ses çıkarmaktadırlar. Renkleri gri ve kırmızı tonlarındadır. Kristal yapıya sahiptirler. Yani kısa mesafeli düzenli atom dizilişi taşırlar. Yüzeyleri parlaktır. Bileşik oluşturmamakta olup alaşım yapmaktadırlar.

 Metaller Doğada ve Oda Koşulunda Hangi Halde Bulunurlar?

 Metaller oda koşulunda katı halde bulunmaktadırlar. Nedeni ise taşıdıkları özelliklerden kaynaklanır. Ancak cıva katı halde bulunmaz. Bu elementler doğada atomik halde bulunurlar. Kısacası bir bileşiğin yapısında moleküler olmak zorunda değillerdir. Buna örnek verilecek olunursa; demir atomu doğada demir şeklinde yer almaktadır.

Haberin Devamı

 Atomik halde bulunmayan elementler ametallerdir. Metallerin aksine moleküler yapıda bulunabilirler. Örneğin ametal element oksijen O2 şeklinde doğada yer almaktadır. Metallerin elektron verme eğilimi yükseldiğinde doğada saf halde bulunma ihtimalleri azalmaktadır. Söz konusu eğilimin yüksekliği metalleri daha aktif bir konuma getirir. Aktif metaller kolay biçimde tepkimeye girerler. Bu yüzden atomik olmalarından ziyade bileşiklerin yapısında olurlar.

 Sıklıkla Kullanılan Metaller ve Günlük Yaşamdaki Yerleri

 Metal adı altında genellikle karşılaşılan elementler bulunmaktadır. Bunlar demir, alüminyum, bakır, çinko, magnezyum, nikel, volfram, cıva olmaktadır. Bakır günlük hayatta sık biçimde kullanıma sahiptir. Yumuşak bir metal olması nedeniyle elektrik kablolarında kullanılır.

Haberin Devamı

 Altın ve gümüş, işlenebilir özelliğe sahip metallerdir. Bu yüzden mücevher olarak kullanılmaktadırlar. Altının bazen elektrik kablolarında kullanıldığı da görülmektedir. Alüminyum iyi bir ısı iletkeni grevi görmektedir. Dolayısıyla folyo ve tencerelerde yer alır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metal#Element#Azot

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi