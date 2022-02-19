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Metal nedir? Metal, yarı metal ve ametallerin özellikleri nelerdir?

#Metal Nedir?#Yarı Metal#Özellikleri
Metal nedir Metal, yarı metal ve ametallerin özellikleri nelerdir

Metal pek çok yerde yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Kullanım alanının genişliği ve önemi nedeniyle araştırılmaktadır. Metalin özellikleri dışında ametal ve yarı metalin araştırıldığı da bilinmektedir. Metalin hayatımızda pek çok alanda geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Metal ile ilgili bilgilere farklı kaynaklardan ulaşmak mümkün olmaktadır. Metalin yapısında kendine özgü pek çok farklılığı bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

 

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Metal parlaklığı, ısıyı iletme özellikleri, şekillendirmeye yatkınlığı nedeniyle kendine özgü yapısı olan bir maddedir.

Metal Nedir?

Metal pek çok alanda yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Farklı ürünlerin imalatında temel malzeme olarak kullanılır. Metalin doğru kullanımı için özelliklerinin bilinmesi gerekir. Belirli ısılar altında şekillendirilme özelliğine sahiptir. Metaller aynı zamanda ısıyı ve elektriği iletmektedir. Metaller periyodik tabloda sol tarafta yer almaktadır. Bu maddenin ısıyı iletme özelliğine de sahiptir. Fakat metallerin kaynama noktaları yüksektir. Civa dışında tüm metaller oda sıcaklığında katı halde olurlar.

Metalin Özellikleri Nedir?

Metallerin çeşitli şekillere dönüştürülmesi söz konusu olmaktadır. Levha haline getirilerek kullanılabilirler. Görüntü olarak parlak bir yapıya sahiptirler. Erime noktası yüksek bir yapıya sahiptir. Bu madde oksijen ile birleşerek farklı şekillere dönüşebilir. Metallerin çeşitlenmesi söz konusu olmaktadır. Çinko, alüminyum ve demir gibi çeşitleri bulunmaktadır. Metalleri tel haline getirerek kullanmakta mümkün olmaktadır.

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Metallerin kullanım alanı bina yapımı, araçlar, elektronik aletler gibi geniş alanlara yayılmaktadır. Bu madde ısıyı ve elektriği iletme özelliğine sahiptir. Sadece teknolojik anlamda kullanılması söz konusu değildir. Mobilya yapımı, bahçe malzemeleri yapımı gibi geniş bir yelpazesi vardır. Ayrıca takı gibi ürünlerin yapımında kullanılır.

Aynı yapıda olan atomlardan bir araya gelen maddelere element adı verilmektedir. Elementler ise kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırılır. Metaller proton ve elektron sayısına göre periyodik tablo içinde yer almaktadır. Periyodik tabloda metaller sol tarafta, ametaller sağ tarafta yer alırlar. Yarı metaller ise sağ tarafa yakın şekilde konumlanmaktadır.

Yarı Metal Özellikleri Nelerdir?

Metaller ametal ve yarı metal olarak ayrışmaktadır. Yarı metaller tabloda sağ tarafa yakın bir yerde görülmektedir. Yarı metallerin sayısı 8 adet olarak görülmektedir. Yarı metaller, metaller ile tepkime verebilmektedir. Bu aşamada ametal özelliği gösterirler. Ama ametallerle tepkime verdikleri zaman metal özelliğine bürünürler. Fiziksel yapı olarak metallere benzerler. Kimyasal olarak ayrıştırıldıkları zaman ise ametallere yakın olurlar. Arsenik, bor, polonyum gibi maddeler yarı metaldir.

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Ametallere oranla daha iletken oldukları bilinmektedir. Ama metaller kadar iletken değillerdir. Yarı metaller oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Bu maddeyi de levhaya çevirmek mümkün olmaktadır. Kullanım alanı oldukça geniştir. Bu maddeyi mercek, projektör gibi alanlarda kullanmak söz konusu olmaktadır. Parlak bir yapıya sahiptiler.

Ametallerin Özellikleri Nelerdir?

Ametaller metal ve yarı metal kadar elektriği iyi iletememektedir. Kırılgan bir yapıları olduğu için tel veya levha haline gelmesi söz konusu değildir. Yapılarında pozitif ve negatif değerleri bir arada taşımaktadırlar. Diğer maddelerden farklı olarak oda koşullarında farklı yapıda olabilirler. Gaz, sıvı veya katı olmaları söz konusu olur.

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Ametaller metal ve yarı metallerden farklı olarak düşük erime noktasına sahiptirler. Diğerleri gibi parlak bir yüzeyleri yoktur. Mat bir yapıda olurlar. Periyodik tablo denilen kısımda ise asal gazlar olarak adlandırılır. 8 A grubu olarak adlandırılmaktadır Doğada moleküler yapıda olma özelliği göstermektedir. Hacim olarak küçük cisimler olduğu bilinmektedir.

Ametallerin ısıyı ve elektriği iletme özellikleri bulunmamaktadır. Ametaller negatif yüklü iyonları oluşturma özelliğine sahiptiler. Karbon, oksijen, kükürt, klor birer ametaldir.

 

 

 

 

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