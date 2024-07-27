Metal atıklara hayat veriyor... Kaynakçılığı öğrencisinden öğrendi

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Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Ayvaz Nart, öğrencisinden öğrendiği kaynakçılıkla 4 yıl önce topladığı atıklardan heykel yapmaya başladı. Sanayi sitesi ve hurdacılardan topladığı bilye, zincir, çivi, yay, amortisör, vida, balata, buji gibi atıkları heykele dönüştüren öğretmen, çevresinden de destek gördü. Hurdacıların yoğun olduğu bölgede bir esnafın çalışması için atölye tahsis ettiği Ayvaz Nart, eğitim sezonu açık olduğu dönemlerde öğrencileriyle, tatillerde ise tek başına atıkları heykel yaparak dönüştürdü. Çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmeyi amaçlayan Nart, 4 yılda sanayi sitesi esnafı ve hurdacılardan topladığı 20 tona yakın atığı 23 heykele dönüştürdü. Nart, Iğdır Valisi Ercan Turan'ın isteği üzerine Millet Bahçesi'ne konulmak üzere 10 heykel yapacak.

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Hurdacılar sitesindeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren resim öğretmeni Ayvaz Nart, "Dünyanın en büyük sorunlarından biri çevre kirliği. Kirliliğe dikkat çekmek ve geri dönüşümün önemini anlatmak için çalışmaya başladım. Özellikle atık madenleri değerlendiriyorum. Heykellerde hurdalardan oluşan ve çoğunlukla metal malzemeleri kullanıyorum. Bu malzemeleri kullanmadaki amacımız çevre kirliğine dikkat çekmek ve öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmektir. Okulların açık olduğu dönem öğrencilerimi de atölyeye getiriyorum. Burada birlikte atıkları heykele dönüştürüyoruz. 4 yıldan beri bunun için çabalıyorum. İnsanlardan isteğim atık malzemeleri, hurdaları toprağa gömmek yerine geri dönüşüme kazandırsınlar. Bu konuda herkes kendince bir şey yapabilir" diye konuştu.