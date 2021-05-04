Metafizik Nedir? Felsefede Metafiziğin Konuları

Metafizik genel olarak sağlıklı ve mantıklı yolar ile açıklanamaya durumlar için kullanılmaktadır. Bu durumlar karşısında bilim çaresiz kaldığı için bu durumu metafizik olarak yorumlamaktadır.

Metafizik Nedir?

İlk olarak metafizik hakkında doğru bilgi sahibi okunması için genel olarak örnekler üzerinden gidilmesinde fayda vardır. Kısaca metafizik ilimin sınırlarının açıklamaya yetmediği konular üzerinde yoğunlaşmış bir olgu olmaktadır. Metafizik konuların biri olan ruh ve beden ilişkisi de böyle olmaktadır. Bilim hiçbir şekilde ruhu ve insan duygusu ile düşünme tarzını açıklayamamıştır.

Aynı durumda birçok bilim adamının dünyanın oluşumu olarak kabul ettiği büyük patlama olayının temeli yoktur. Yani birçok bilim adamı büyük patlamada ilk kıvılcımın neden olduğu soruna cevap bulamaz. Bu durumda da devreye metafizik girmektedir. Metafizik sayesinde büyük patlamanın temelinde birinin ittirici güç olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu ittirici gücü meydana getiren ve insana beyninin algılayamayası durum metafizik tarafında tanrı olarak adlandırılmaktadır.

Felsefede Metafiziğin Konuları Nedir?

Felsefe genellikle metafizik durumunu evrende yalnız olmama ve ruh ilişkisi içinde incelmektedir. Bu ilişki şöyle düşünülebilir. Evrende birçok canlı ve varlık bulunmaktadır. Eğer bireyler biraz daha derin ve detayla düşünür ise metafizik olduruşunun olacağını fark eder. Aslında felsefe metafizik ile ilgili genellikle enerji kurmasını bilmekte ve buna göre tavır almaktadır.