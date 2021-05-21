Metabolizma nedir ve kaça ayrılır? Metabolizma nasıl çalışır

Metabolizma, vücutta sürekli devam eden, yaşama ve normal işleyişe izin veren sayısız kimyasal süreci ifade eder.

Metabolizma Nedir?

Metabolizma, yaşam ve normal işleyişe izin veren vücudunuzda sürekli devam eden tüm kimyasal süreçleri ifade eder. Bu süreçler, yiyeceklerimizdeki besinleri parçalayanları, vücudumuzu inşa eden ve onaranları içerir. Vücudunuzun herhangi bir zamanda yaktığı, kilojul cinsinden ölçülen enerji miktarı, metabolizmanızdan etkilenir.

Sağlıklı bir kiloya ulaşmak veya bunu sürdürmek dengeleyici bir eylemdir. Düzenli olarak metabolizmamız için ihtiyaç duyduğumuzdan daha fazla kilojul yiyip içersek, onu çoğunlukla yağ olarak depolarız. Her gün kullandığımız enerjinin çoğu, vücudumuzdaki tüm sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak için kullanılır. Bu bizim kontrolümüz dışında kalır. Bununla birlikte, egzersiz yaptığımızda metabolizmanın bizim için çalışmasını sağlayabiliriz. Aktif olduğunuzda vücut daha fazla enerji yakar.

Metabolizmamız karmaşıktır. Basitçe ifade etmek gerekirse, dengede kalmalarını sağlamak için vücut tarafından dikkatle düzenlenen iki bölümden oluşur. Bunlar;

Katabolizma, gıda bileşenlerinin daha basit biçimlerine parçalanması, daha sonra enerji, büyüme ve onarım için gerekli temel yapı taşlarını sağlamak için kullanılabilir.

Anabolizma, metabolizmanın vücudumuzun inşa edildiği veya tamir edildiği kısmı olarak tanımlanır. Anabolizma, nihayetinde yiyeceğimizden gelen enerjiye ihtiyaç duyar. Günlük anabolizma için ihtiyacımızdan fazlasını yediğimizde, fazla besinler vücudumuzda tipik olarak yağ olarak depolanır.

Metabolizma Nasıl Çalışır?

Bazal Metabolizma Hızı: vücudunuzun dinlenirken yaktığı kalori sayısının bir ölçüsüdür. Uyurken veya uzanırken bile, vücudunuzun nefes almak, kan dolaşımını sağlamak ve hücreleri onarmak gibi iç işlevleri yerine getirmek için hala enerjiye ihtiyacı vardır.

Yiyecekleri sindirmek ve metabolize etmek önemli miktarda enerji gerektirir. Termojenez adı verilen bu süreç, besinlerin gıdalardaki tüketimi, sindirimi ve emilimi ile üretilen ısı ile yakılan enerjiyi ifade eder. Her gün gıdalardan tükettiğiniz kalorinin yaklaşık % 10'u bu işlemle tüketilir. Fiziksel Aktivite ise gün içindeki hareketinizi ifade eder.

Metabolizma üzerine yapılan yeni araştırmalar, yediğimiz farklı yiyeceklerin ve besinlerin metabolik süreçlerimizi nasıl etkilediğini araştırıyor. Ek olarak, araştırmacılar genlerimizin metabolizmamızı nasıl değiştirebileceğini keşfetmeye başlıyor. Yapılan bu çalışmalar vücudumuzun nasıl çalıştığını ve metabolizmamızın çalışma şeklini ne kadar değiştirebileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.