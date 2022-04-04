Meşveret Nedir, Ne Anlama Gelir? Meşveret Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Meşrevet kelimesi çok kullanılan kelimelerden biridir. Gün içerisinde meşveret sözcüğü farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Meşrevet kelimesi TDK'ya göre, bir konu hakkında başkasının fikrini sorma anlamına sahiptir.

Meşrevet Nedir, Ne Anlama Gelir?

Ne anlama geldiği merak edilen tüm sözcükler bireylerin sözlüklerde araştırdığı kelimelerdir. Sözlüklerde araştırılan meşrevet sözcüğünün kullanıldığı bir anlamı bulunuyor. Belirlenen tüm anlamları araştıranlar, kelime hakkında doğru bilgiler edinmek istiyor. Meşrevet sözcüğü herkesin televizyonlarda veya gazetelerde görebileceği bir kelimedir. Daha önce hiç meşrevet kelimesini görmeyenler anlamını daha çok merak ediyor. Anlamı merak edilen meşrevet kelimesi, herhangi bir konu için başkasına fikir sorma anlamındadır.

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Meşrevet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılan meşrevet kelimesinin birçok anlamı bulunuyor. Anlam yönünden değerlendirilen meşrevet kelimesinin TDK'da yer alan anlamı araştırılıyor. Doğru anlamları öğrenmek isteyenler TDK'ya başvurarak inceleme yapabiliyor. Kapsamlı araştırma yapanlar meşrevet sözcüğünün doğru anlamını bilmek istiyor. Meşrevet kelimesi TDK'ya göre, danışma anlamına sahiptir. Danışma, herhangi bir fikir için başkasından akıl almadır. Meşrevet sözcüğü de, akıl alma veya fikir sorma anlamındadır.