Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Meşveret Nedir, Ne Anlama Gelir? Meşveret Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Meşveret Nedir, Ne Anlama Gelir Meşveret Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Anlamı merak edilen meşrevet sözcüğünün kökeni de oldukça merak ediliyor. Herkesin görebileceği meşrevet sözcüğünün anlamı oldukça önemlidir. Kişiler anlamlarını öğrenebilmenin yollarını arayarak bilgi edinmek istiyor. Anlam yönünden meşrevet sözcüğünün karşılıkları TDK'da araştırılan bilgiler arasında bulunuyor. Meşveret nedir, ne anlama gelir? Meşveret kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Meşrevet kelimesi çok kullanılan kelimelerden biridir. Gün içerisinde meşveret sözcüğü farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Meşrevet kelimesi TDK'ya göre, bir konu hakkında başkasının fikrini sorma anlamına sahiptir. 

 Meşrevet Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Ne anlama geldiği merak edilen tüm sözcükler bireylerin sözlüklerde araştırdığı kelimelerdir. Sözlüklerde araştırılan meşrevet sözcüğünün kullanıldığı bir anlamı bulunuyor. Belirlenen tüm anlamları araştıranlar, kelime hakkında doğru bilgiler edinmek istiyor. Meşrevet sözcüğü herkesin televizyonlarda veya gazetelerde görebileceği bir kelimedir. Daha önce hiç meşrevet kelimesini görmeyenler anlamını daha çok merak ediyor. Anlamı merak edilen meşrevet kelimesi, herhangi bir konu için başkasına fikir sorma anlamındadır. 

Haberin Devamı

 Meşrevet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 TDK'da araştırılan meşrevet kelimesinin birçok anlamı bulunuyor. Anlam yönünden değerlendirilen meşrevet kelimesinin TDK'da yer alan anlamı araştırılıyor. Doğru anlamları öğrenmek isteyenler TDK'ya başvurarak inceleme yapabiliyor. Kapsamlı araştırma yapanlar meşrevet sözcüğünün doğru anlamını bilmek istiyor. Meşrevet kelimesi TDK'ya göre, danışma anlamına sahiptir. Danışma, herhangi bir fikir için başkasından akıl almadır. Meşrevet sözcüğü de, akıl alma veya fikir sorma anlamındadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF
Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

#Grammy
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF
Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

#Grammy
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın