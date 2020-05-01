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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.05.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Mesleki eğitimle ilgili kitapçık hazırlandı

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Mesleki eğitimle ilgili kitapçık hazırlandı
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MEB, mesleki ve teknik eğitimle ilgili merak edilen soruların derlenerek cevaplandığı bir kitapçık yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimle ilgili merak edilen soruların derlenerek cevaplandığı bir kitapçık yayınladı. Özellikle bu yıl liselere geçecek olan öğrencilere ortaöğretime geçiş sürecinde rehberlik yapması planlanan kitapçıkta öğrenci ve velilerinden gelen en sık sorulan soruların cevapları yer aldı. Rehberlik öğretmenlerinin de kitapçıktan yararlanarak öğrencileri bilgilendirmesi hedeflendi.

KİTAPÇIK GÜNCELLENECEK
Mesleki ve teknik eğitimin tüm boyutlarıyla aday öğrenci gözüyle değerlendirilerek hazırlanan kitapçıkta, mesleki eğitime nasıl kayıt olunacağı, nasıl bir eğitim verildiği, staj uygulamalarının nasıl olduğu, hangi alanlarda eğitim alınabileceği, sigorta yapılıp yapılmadığıyla ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Gelen sorulara göre kitapçıkta güncelleme yapılabileceği duyuruldu. Bu nedenle adayların belirli sürelerle kitapçığı kontrol etmelerinde fayda var. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler ise Mesleğim Hayatım Portalı ile meslekitanitim.meb.gov.tr adreslerinden yararlanabilecekler.

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