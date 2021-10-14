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Mesleki eğitime enerji desteği

#Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü#UEDAŞ#Meslek Lisesi
Mesleki eğitime enerji desteği

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Meslek liselerini kapsayan protokolde, öğrencilerin iş dünyasıyla entegre olarak gelişmesi hedefleniyor.

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Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği için protokol imzalandı. Mesleki ve teknik eğitimin niteliği ve etkinliğinin artırılmasına yönelik projede, UEDAŞ tarafından ilgili bölüm öğrencilerinin sektörün aşamaları ve ilerleyişine dahil edilmesi planlanan projede mesleki eğitim alan öğrencilerinin zorunlu staj dışında da sektöre aşina olması hedefleniyor.

Enerji sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının önemine değinen UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Mesleki eğitimlerin sektördeki gelişmelerle ilerlemesi iki tarafında ivme kazanmasına katkı sağlayacaktır. Bunun içinde öğrencilerin okulda aldığı teoriği , sektörde pratiğe dökebilmesi gerekiyor. UEDAŞ olarak kaynakların ortak kullanımı, mesleki gelişimin sektörle uyumlu ilerlemesine katkı sağlamaktan gurur duyacağız diye konuştu.

Sanayi şehri olan Bursa’da mesleki ve teknik liselerine büyük rol düştüğüne dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Şehrimiz sahip olduğu iş gücü ve eğitim potansiyeliyle ön plana çıkmaktadır. Bizlerin amacı da iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman gücünü yetiştirebilmek. Birçok okulumuzun mesleki atölyelerini yeniledik. Öğrencilerimizin hiçbir teknolojik gelişmeden geri kalmasını istemiyoruz. Enerji sektörü ve elektrik elektronik bölümlerimiz arasında oluşacak bu köprü ile de başarı seviyemizi daha üst noktalara taşımış olacağız” dedi.

 

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#Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü#UEDAŞ#Meslek Lisesi

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