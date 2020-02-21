Mesleki eğitimdeki burs miktarı yüzde 500 arttı

Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için son yıllarda önemli adımlar atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu süreçte sektörlerle güçlü ve sistematik işbirlikleri kurarak eğitim kalitesini yükseltmenin yanı sıra öğrenciler için mesleki eğitimi cazip kılacak seçenekleri de arttırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Bakanlık, mesleki ve teknik eğitimi öğrenciler için burs imkanlarını yükseltmeye çalışıyor. Bakanlık sektörlerle son bir yılda kurduğu güçlü işbirliklerinde, başarılı öğrencilere burs verilmesini protokollerin vazgeçilmez maddesi haline getirdi. Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere verilen burs miktarı son bir yılda yüzde 500, döner sermaye kapsamında yapılan üretimden öğrencilerin aldığı katkı payı da yüzde 50 arttı. Sektörle imzalanan protokoller kapsamında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrencilere 500 bin lira burs sağlanırken, bu rakam 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece, son bir yılda öğrencilere verilen burs miktarı, bir önceki eğitim öğretim yılına göre yüzde 500 artış oldu. Öğrencilere verilen burs miktarlarında en büyük pay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MEB arasında turizm alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla imzalanan işbirliği kapsamında gerçekleşti. İki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamına alınan okullardaki öğrencilere, yaklaşık 1 milyon lira burs desteği sağlandı.

ÖĞRENCİLERİN ÜRETİMDEN ALDIKLARI PAY YÜKSELDİ

MEB, mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin mesleki becerilerini uygulamalı şekilde arttırma imkânı veren döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarını yükseltmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, döner sermaye kapsamındaki üretimden yapılan hazine kesintisi 2018 sonunda yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürülmüştü. Bu teşvik ile 2019'da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 2018'e göre yüzde 40'lık artış sağlanarak 400 milyon liralık üretim gerçekleştirildi. Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri, üretime yaptıkları katkı oranında elde edilen gelirden pay alabiliyor. Bu kapsamda, 2018'de öğrencilerin üretimden aldıkları pay 14 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu rakam 2019'da 21 milyon liraya yükseldi. Böylece, öğrencilerin döner sermaye kapsamında, üretime yaptıkları katkıları dolayısıyla aldıkları pay, 2018'e göre 2019'da yüzde 50 arttı.

‘MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilgili şunları söyledi:

"Mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirmek için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Sektörlerle kurduğumuz güçlü işbirlikleri, hem mesleki ve teknik eğitimin kalitesini hem de öğrencilere sunulan imkânları arttırıyor. Özellikle başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmeleri için eğitim süresinde cazip burs desteğine, mezun olmaları durumunda da istihdam önceliğine ağırlık veriyoruz. Bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini verdi. Mesleki ve teknik eğitimde başarılı öğrencilere sağlanan burs miktarı bir önceki yıla göre yüzde 500 arttı. Bu artışta, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız işbirliğinin çok büyük katkısı oldu. Döner sermaye kapsamında yapılan üretim kapasitesini arttırdığımız için de öğrencilerin aldıkları pay yüzde 50'lik artışla 21 milyon liraya yükseldi. Bu miktarların giderek artacağına inanıyorum. Süreci yürüten çalışma arkadaşlarıma ve sürece katkı veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."