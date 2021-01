Mesleki eğitimde yüzde 63’lük artış

Bakan Yardımcısı Özer, Vali Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Okul binasını gezerek bilgi alan Özer, okullarda 5 ile 10 yılık eğitim ve yatırım planları hazırlanması gerektiğini söyledi. Bakanlık olarak özellikle laboratuvar çalışmalarını önemsediklerini belirten Özer, şöyle konuştu:

“Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak için yatırımlar yapıldı. Tek istediğimiz öğrenci sayısı artsın, öğrenci istihdam ilişkisi artsın gerçekten doğal bir şekilde zorlamadan öğrencileri mesleki eğitime doğru kaydıralım. Türkiye'nin her yerinde sektörle işbirliği yapma süreçlerinde hiçbir zorlama olmadan mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı. Neden? Yatırım yapıldıkça, öğrenim kalitesi arttıkça, istihdam kapasitesi arttıkça mesleki teknik eğitime yönelim de artıyor. Mesleki eğitim kurumlarında eğitim öğretimin, sanayiyle birlikte yapılması gerekiyor. Onun için bizim görevimiz meslek eğitimi çevresindeki sanayiyle, endüstriyle, iş dünyasıyla eşleştirmek. Bu konuda her türlü çalışmayı destekleyeceğiz."