Mesleki eğitimde Türkiye-Azerbaycan işbirliği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü. Bakan Selçuk ve Amrullayev, bakanlıkta gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu için bir protokol imzaladıklarını hatırlatarak, bu protokol doğrultusunda; bilişim teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, moda tasarımı teknolojileri ile yiyecek içecek hizmetleri gibi beş alanda eğitim vermeyi planladıklarını söyledi.

‘BAKÜ TÜRK OKULLARININ GENEL DURUMUNU GÖRÜŞTÜK’

Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu ile mesleki eğitim alanında ülkemizin tecrübelerini kardeşlerimizle paylaşacağız. Atılan imzaların her iki ülkedeki çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kardeş ülke Azerbaycan ile yoğun bir şekilde sürdürülen eğitim ilişkileri Amrullayev’in göreve başlamasıyla daha da hızlanacağı konusunda umutlarımız arttı. Sayın bakan ile görüşmemizde, öncelikle yeni imzaladığımız protokolün hayata geçirilmesi konusunda bazı görüş alışverişlerinde bulunduk. Azerbaycan’da 1993 yılından beri faaliyetlerine devam eden Bakü Türk Okullarının genel durumunu ve ihtiyaçlarını, yükseköğretimde yaşanan haraketlilikten duyduğumuz memnuniyeti konuştuk. Görüşmemizde ayrıca Azerbaycan’da Türkiye Maarif Vakfının eğitim faaliyetlerini düzenlemek için hazırlanmış bulunan Mutabakat Zaptı’nın imzalanması hususunda karşılıklı olarak olumlu temennilerimizi de dile getirdik.

AZERBAYCAN HALKININ BAŞARISI BİZİM GURURUMUZDUR

Türkiye’de meslek liselerinde üretimine başlanan yeni nesil ders araç gereçleri deney setlerinin ilk numunelerini de Azerbaycan’daki okullara göndereceğiz. Kendilerine de iletmiş bulunduğum gibi, mesleki eğitimin daha da ilerletilmesi ve kursların geliştirilmesi konusundaki çabamız artarak devam edecek. Azerbaycan’ın Karabağ’da kazandığı tarihi zafer için konuk bakan nezdinde tüm Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur, onların sevinci sevincimizdir. Karabağ’ın yeniden inşası konusunda eğitimin çok kritik bir alan olduğunun farkındayız. Eğitim çalışmalarının daha da geliştirilmesi noktasından da büyük bir çaba içinde olacağız.”

Bakan Amrullayev ise Türkiye’de olmaktan ve eğitim konusunda görüşmekten çok memnun olduğunu anlattı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan beklentilerinin büyük olduğunu kaydeden Amrullayev, bu anlaşmanın Azerbaycan’da gençlerin mesleki eğitime sahada iyi hazırlanması için katkı sunacağını söyledi.