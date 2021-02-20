Mesleki eğitimde Türkiye-Azerbaycan iş birliği

Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda sanayi ve teknoloji, enerji, şehircilik, savunma, kültür ve turizm, ulaştırma ve haberleşme, tarım ve gıda güvenliği, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda iş birliği imkânları ele alındı.

Görüşmelerin ardından Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı imza törenine geçildi. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın refakatinde Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, mesleki eğitim alanında bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

YENİ UFUKLAR AÇMASI DİLEĞİYLE

Bakan Selçuk, tören sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu' için imzaları attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle." ifadesini kullandı.

Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapsamında imza töreninde, Helal Akreditasyon İş Birliği Mutabakat Zaptı, TÜRKAK-AZAK İş Birliği Mutabakat Zaptı, Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı ve Mesleki Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı.