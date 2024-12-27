Mesleki eğitimde sanayi şehirlerine geçiş imkanı

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bölge okulları ile mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda bilişim, makine, otomasyon, tarım gibi pek çok alanda sanayinin ve teknolojinin yoğun olduğu illerde ilk etapta açılan 11 bölge okulunda öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor.

BARINMA İMKANI SAĞLANACAK

Türkiye’nin dört bir yanından 11. sınıf öğrencilerine, kendi alan ve dallarının bulunduğu bölge okullarında eğitim alabilmeleri için barınma imkânları da sağlandı. Yatılı eğitim alacak öğrenciler için pansiyonlar belirlendi. Pansiyon imkânı olmayan okulların yerine, farklı okulların pansiyonları eşleştirildi.

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NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Sanayinin lider şehirlerinde, alanında öncü sanayi kuruluşlarının aktif katılımıyla geliştirilen iş birliği modelleri ve uygulama odaklı modern eğitim ortamlarına sahip bölge okulları için nakil başvuruları başladı.

DÖRT OKUL PROGRAMI ÇALIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde yer alan üç ana tema doğrultusunda 74 strateji belirlenmişti. Bu temalar; mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme ve mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olarak sıralanıyor.

Politika belgesinde, Türkiye’nin her bölgesinde eğitim gören meslek liselilerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla 'bölge', 'ihtisas', 'sektör içi' ve 'sektöre entegre' olmak üzere dört okul programının hayata geçirilmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk sektör içi okulunun kuyumculuk alanında, ilk sektöre entegre okulunun ise makine ve metal teknolojileri alanlarında faaliyete geçirilmesi için iş birlikleri yapılmıştı.Sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha önce meslek lisesi çatısı altında 'denizcilik', 'tarım', 'ticaret' ve 'turizm' gibi alanlarda eğitim veren 494 okul da 'ihtisaslaşmış okullar' kapsamına alınmıştı. Bu okulların eğitim ortamları, bu alanlara özgü olarak yeniden düzenleniyor.