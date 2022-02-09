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Mesleki eğitimde rekor öğrenci artışı

#Mesleki Eğitim Kanunu#OSB#Mahmut Özer
Mesleki eğitimde rekor öğrenci artışı

Mesleki Eğitim Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 159 binden yüzde 100’lük artışla 321 bine yükseldi.

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İstihdam artışına katkı sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde Mesleki Eğitim Kanunu’nda geçtiğimiz yıl yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezleri öğrenciler için çok daha cazip hale geldi. Düzenleme öncesinde 159 bin olan mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, bir buçuk ayda yüzde 100’lük artışla 321 bine yükseldi.

Yasada yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci okurken aylık yaklaşık bin 275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanlar ise yaklaşık 2 bin 125 lira gelir elde edebiliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca, tüm öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Bir gün okulda, dört gün işbaşında eğitimin verildiği merkezlerde edinilen deneyim, istihdam oranlarına da yansıyor. Mezunların yüzde 88’i istihdama katıldı.

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EN FAZLA ÖĞRENCİ İSTANBUL’DA
İstanbul’da mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 27 bin 271’e ulaştı. İstanbul’u 15 bin 690 öğrenci ile Ankara ve 14 bin 741 öğrenci ile Gaziantep izledi. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısına göre yapılan sıralamada 14 bin 576 öğrenci ile Adana dördüncü olurken 13 bin 863 öğrenci ile Hatay beşinci oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALAN GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
Mesleki eğitim merkezlerinde en çok tercih edilen alan 65 bin 891 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri olurken 44 bin 510 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 31 bin 651 öğrenci ile elektrik elektronik teknolojisi üçüncü sırada yer aldı. 30 bin 422 öğrenci ile yiyecek içecek hizmetleri dördüncü ve 18 bin 713 öğrenci ile moda tasarım teknolojisi beşinci sırada yer aldı.

 HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ
Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. Bu, ülkemizde istihdamı artıracak tarihi bir adımdır.

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Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkânları tanıtmak ve tüm gençlerimizin, ailelerin yeniliklerden haberdar olması için kapsamlı bir çalışma başlattık. Kamu spotları hazırladık. Pek çok televizyon kanalında yayımlanıyor. Diğer taraftan 81 ilde yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunuyor. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Özellikle OSB’lerin bu imkândan yararlanabilmesi için tüm OSB’lere mesleki eğitim merkezi kurduk. Bu adımlar kısa sürede öğrenci sayılarına yansıdı. Bir buçuk aylık zaman diliminde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı. 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefimiz var. Mesleki eğitim merkezlerinin hem insan kaynağımızın niteliğinin artmasında hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkı sunacağına inanıyorum. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

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#Mesleki Eğitim Kanunu#OSB#Mahmut Özer

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