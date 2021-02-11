Mesleki eğitimde patent ve marka atağı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) mesleki eğitimde üretim kapasitesini ‘fikri mülkiyet’e yönlendirmek için 21 ilde açılan 41 Ar-Ge merkezindeki fikri mülkiyet eğitiminden 5 bin 30 yönetici ve öğretmen yararlandı. MEB'in Ar-Ge Merkezlerinde görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlere yönelik 20 Ocak-10 Şubat'ta Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı uzmanlarının desteğiyle ‘Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi’ verildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ar-Ge merkezlerinin, mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için atılan çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimle tesciline odaklandıklarını söyleyen Özer, şöyle konuştu:

“Bunun için 2020'de 10 milyon lira başlangıç desteği sağladık. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Fikri Mülkiyet Ofisi, sürecin koordinasyonunu sağladı. Bu birim mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarımızda fikri mülkiyet çalışmalarını koordine ediyor. 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yürüttüğümüz ortak çalışma kapsamında 41 Ar-Ge merkezindeki 5 bin 30 yönetici ve öğretmenimiz, fikri mülkiyet haklarıyla eğitimlerini tamamladı. Sürece destek veren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

AR-GE MERKEZLERİNİN PROJELERİ DEĞERLENDİRİLME AŞAMASINDA

Fikri mülkiyet konusu eğitim ile ekonominin birbirini desteklediği en önemli arayüz. Tüm Ar-Ge merkezlerimiz, fikri mülkiyete odaklanan projelerini geliştirdi ve 2021 Ocak ayı sonunda bakanlığımıza gönderdi. Ar-Ge merkezlerimizin hazırladıkları projeleri arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmeler sonunda projeler için gerekli destekleri sağlayacağız. 2021'de mesleki eğitimde 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız planlandığı gibi başarılı şekilde ilerliyor. Sürece katkı veren il yöneticilerimize, okul yöneticilerimize, Ar-Ge merkez yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”