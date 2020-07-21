Mesleki eğitimde büyük adım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' ile farklı nedenlerle dezavantajlı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin çok yönlü olarak desteklenmesi hedefleniyor. MEB, bu projeyle 2023 Eğitim Vizyonu’nun ana hedeflerinden biri olan 'okullar arası başarı farklarının azaltılması'na yönelik büyük ve somut bir adım atmak istiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’yle farklı açılardan dezavantajlı durumdaki 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisemizi destekleyerek sahip oldukları dezavantajları gidermeyi amaçlıyoruz. 81 ilde belirlediğimiz mesleki ve teknik Anadolu liselerini, altyapıları başta olmak üzere çok boyutlu bir şekilde destekleyeceğiz” diye konuştu.

'EĞİTİM, SANAT, SPOR KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK'

Proje kapsamında belirlenen okullarda kütüphane, tasarım ve beceri atölyeleri kurulacağını belirten Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Bu okullarımızın eğitim ortamını iyileştirmek, kültür- sanat ve spor gibi alanların geliştirilmesi için gerekli her çeşit yatırımları yapacağız. Bu okullardaki öğrenci ve velilerimize yönelik olarak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yoğun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri de verilecek. Burada öğrenim gören öğrencilerimizin temel becerilerini desteklemek için telafi programları da planlayacağız. Sonuç olarak bu okullarımızın her türlü imkânımızla sürekli yanlarında olacağız. Bu öğrencilerimizin temel becerilerini destekledikçe projenin sağlayacağı diğer katkıların yanı sıra okullar arası başarı farkını azaltmada da önemli mesafe almış olacağız. Projenin hayata geçirilmesinde büyük emek veren Bakan Yardımcımız Mahmut Özer’e, sürece katkı verecek tüm birimlerimize teşekkür ediyorum.”