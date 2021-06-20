Mesleki eğitimde akredite kurumların yüzde 75’i MEB’de

MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;



Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ilgi Olur doğrultusunda 26 Nisan 2021 tarihinden 14 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması uygun görülmüştür.



Salgın nedeniyle 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar neticesinde; 29 Nisan 2021 Perşembe gününden 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilecektir.



İlgi Olur ile belirlenen tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından; açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesi,

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün de akredite olduğu 60 birim arasında 47 il Milli Eğitim Müdürlüğü ve 12 Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu bulunuyor. Akredite olan 80 kurumun 20’si ise farklı kamu kurumu, sosyal ortak ve şirketten oluşuyor. Erasmus+ Programı çerçevesinde açılan Meslekî Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu çağrısı ile Akreditasyona hak kazanan kurumlar Erasmus kalite standartlarına ve Erasmus Planına uyulması koşuluyla 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkânı elde etti. Akredite edilen okullar arasında Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Erzurum, Karaman, Tokat ve Yalova’dan birer, İstanbul’dan iki, Kocaeli’den üç okul yer aldı.

PROJE YAPABİLME KAPASİTEMİZ GÜÇLENDİ

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Mesleki eğitime son yıllarda yapmış olduğumuz yatırımların ve çok sayıda projenin meyvelerini almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mesleki eğitime akademik olarak başarılı öğrencilerin yönelimi giderek artarken sektörlerle oldukça kapsamlı ve istihdam odaklı işbirliklerimiz de sürekli genişliyor. Eğitim-üretim-istihdam çevrimi artık çok daha güçlü bir noktada. Bugün mesleki eğitimin kalitesini artıracak başarılardan bir tanesine daha şahitlik ediyoruz. Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Programı çerçevesinde Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyon’ almak için yapılan 264 başvuru arasında akredite edilen 80 kurum ve kuruluşun 60’ının Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve bağlı okullar ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz olması çok önemli bir başarı. Böylece 2021-2027 yılları arasında bu çerçevede mesleki eğitim ile ilgili proje yapabilme kapasitemiz oldukça güçlenmiş oldu” dedi.