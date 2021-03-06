Meslek liselerine fizik, kimya, biyoloji laboratuvarÄ±

Belirlenen okullarÄ±n alt yapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesinden eÄŸitim ortamlarÄ±nÄ±n zenginleÅŸtirilmesine kadar Ã§ok sayÄ±da destek kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 176 milyon TÃ¼rk lirasÄ± yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Ã–ncelikli amaÃ§lardan birinin de mesleki eÄŸitimde okullarÄ±n laboratuvar ve atÃ¶lye alt yapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi olduÄŸu proje kapsamÄ±nda, geÃ§en yÄ±l 1000 okul arasÄ±ndan Ã¶ncelikli olarak belirlenenlere 85 milyon TÃ¼rk lirasÄ± yatÄ±rÄ±m yapÄ±larak okullarÄ±n atÃ¶lyeleri gÃ¼ncellendi ve yeni atÃ¶lyeler kuruldu. Bu kapsamda 1000 meslek lisesinin tamamÄ±nda fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarÄ± kurulmasÄ± iÃ§in ikinci bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlatan BakanlÄ±k, laboratuvarlarÄ±n kurulmasÄ± iÃ§in illere Ã¶denekleri gÃ¶nderdi.Â Â Â Â Â

"PROJE PLANLANDIÄžI GÄ°BÄ° DEVAM EDÄ°YOR"Â Â Â Â Â

Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Ã–zer, bir taraftan mesleki ve teknik eÄŸitimde kaliteyi artÄ±rmak, diÄŸer taraftan okullar arasÄ± baÅŸarÄ± farklarÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in bu projeyi hayata geÃ§irdiklerini hatÄ±rlattÄ±.Â Â Â Â Â

Ã–zer, bunun okul yÃ¶neticileri, Ã¶ÄŸretmenler, Ã¶ÄŸrenciler, veliler ve okul ortamÄ±nÄ± iÃ§eren Ã§ok kapsamlÄ± bir proje olduÄŸunu, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Projenin hedeflerinden birinin de 1000 okula kÃ¼tÃ¼phane kurulmasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã–zer ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"1000 okula 1000 kÃ¼tÃ¼phane kurulmasÄ± hedefine mart itibarÄ±yla ulaÅŸtÄ±k. Bir diÄŸer hedefimiz de bu okullarÄ±n tamamÄ±nda fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarÄ± kurmaktÄ±. Bu laboratuvarlarÄ± eksik olan okullarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±na da fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarÄ± kuruyoruz. Gerekli Ã¶deneklerimiz tahsis edildi. Bir ay iÃ§erisinde bu eksiklik de tamamlanmÄ±ÅŸ olacak. BÃ¶ylece 1000 okulumuza '1000 kÃ¼tÃ¼phane ve 1000 laboratuvar' kurma hedefine ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."Â Â Â Â Â

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