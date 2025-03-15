Mesleki eğitim tanıtım etkinlikleri

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Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir vizyon oluşturulması amacıyla hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, geçen yılın ağustos ayında yayımlanmıştı. Politika Belgesi’nin “Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar” başlığı altında; mesleki ve teknik eğitime erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere üç ana tema altında 74 strateji açıklanmıştı.

Mesleki eğitimin tüm boyutlarıyla öğrencilere ve velilere tanıtılması hedefiyle başta ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri olmak üzere tüm öğrencilere ve velilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarında, rehber öğretmenler, atölye öğretmenleri ve sektörün önde gelen temsilcileri aktif rol alıyor. Meslekî ve Teknik Eğitim Politika Belgesi stratejileri kapsamında hazırlanan içerikler, öğrencilere mesleki eğitimin doğru şekilde tanıtılması, okulların program türleri, alan ya da dal seçimi ve yükseköğretime geçiş gibi önemli konularda kapsamlı bilgiler sunuyor. Bu faaliyetlerin mayıs ayı sonuna kadar yoğun şekilde devam etmesi planlanıyor.

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‘MESLEĞİM, GELECEĞİM VE KARİYERİM HAFTASI’

Bu kapsamda il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okullar, mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilecek olan “Mesleğim Geleceğim ve Kariyerim” Haftası’nda da mesleki ve teknik eğitim sürecine dair farkındalık yaratacak etkinlikler planlayacak.