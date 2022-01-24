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Mesleki eğitim merkezi irtibat büroları açıldı

#Milli Eğitim Bakanlığı#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Mesleki Ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü
Mesleki eğitim merkezi irtibat büroları açıldı

Mesleki eğitim merkezlerinde, eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonunun daha yakından sağlanmasını temin etmek amacıyla toplam 255 sanayi bölgesinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında 77 ildeki 251 organize sanayi bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi olmak üzere toplam 255 mesleki eğitim merkezinde irtibat bürosu açıldı. En az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleştirilen irtibat bürolarıyla, mesleki eğitim merkezlerini organize sanayi bölgeleri içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonunun daha yakından sağlanması amaçlanıyor. Böylelikle daha dinamik eğitim müfredatı ve eğitim materyalleri ile çalışarak öğrenen daha dinamik bir insan kaynağına kavuşturulacak.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Mesleki Ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü

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