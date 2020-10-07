Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Mesleki Eğitim Kurulu’nun 31’inci toplantısı, MEB Ahi Evran Toplantı Salonu'nda webinar şeklinde yapıldı. Mahmut Özer, önceki kurul toplantısının 20 Ocak 2017'de yapıldığını hatırlatarak, yaklaşık üç yıl sonra yapılan toplantının önemine dikkati çekti.

Bakanlığın, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında son yıllarda mesleki ve teknik eğitim alanında çok önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiğini belirten Özer, özellikle sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurularak işgücü piyasalarıyla uyumlu bir şekilde müfredat ve haftalık ders programlarında güncellemeler yapıldığını, ulusal meslek standartlarıyla uyumlu hale getirildiğini anlattı. Özer, bu iyileştirmelerle toplumun mesleki eğitime bakışının olumlu yönde değiştiğini belirterek, "Türkiye'de mesleki ve teknik eğitime ilgi artarak devam ediyor" dedi.

Toplantıda, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre mesleki eğitim merkezi programları, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında kapsama alınan, kapsamdan çıkarılan, alan/dal adı değişen, alanla ilişkilendirilen ve ayrılan/birleşen meslek alan ve dallarının güncellenmesiyle İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çalışma esasları görüşüldü.

MESLEKİ EĞİTİM KURULU

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı makam olurlarına istinaden Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu'nda, Milli Eğitim, Hazine ve Maliye, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile; YÖK, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB, Türkiye İş Kurumu, SGK, TESK, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri yer alıyor.