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Mesleki eğitim değerlendirme toplantıları başladı

#Millî Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Gaziantep
Mesleki eğitim değerlendirme toplantıları başladı

Millî Eğitim Bakanlığı, istihdam artışına katkı sağlanması, genç işsizlik oranın düşürülmesi ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması doğrultusunda çok daha fazla kişiye ulaşmak için yeni bir adım daha atarak ‘Mesleki Eğitim Değerlendirme Bölge Toplantıları’nı başlattı.

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Bu toplantıların ilki Gaziantep’te, “Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı” başlığıyla gerçekleşti. Bölgede bulunan 9 ilin milli eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürleri, mesleki eğitim merkezi müdürleri, sanayi ve ticaret odası başkan ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplantıya yaklaşık 600 kişi katıldı.

ÖĞRENCİ SAYISI 335 BİNE ÇIKTI
Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 9, 10 ve 11’inci sınıfta mesleki eğitim merkezi öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’u, 12’nci sınıfta ise kalfa olan öğrencilere asgari ücretin yüzde 50’si kadar ücret ve tüm öğrencilere iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkânı getirildi. Yapılan bu düzenlemelerle mesleki eğitim konusunda farkındalığı artırmak için kamu spotları ve çeşitli iletişim çalışmaları da yapıldı. Böylece mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi daha da artmış ve öğrenci sayısında yüzde 100’lük bir artış yaşanarak kayıtlı öğrenci sayısı, 159 binlerden 335 binlere ulaşmış oldu. 

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Bakan Özer başkanlığında gerçekleştirilecek toplantılar için bölge illerindeki eğitim paydaşları, belediye başkanları, sanayi ve ticaret odaları başkan ve temsilcileri, mesleki eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin katılımıyla geniş bir istişare mekanizması oluşturuldu.

MESLEKİ EĞİTİMİ TERCİH EDİLMEYE BAŞLADI
Mesleki eğitimde son yıllarda paradigma değişimi yaşandığını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Mesleki eğitimdeki gelişmeleri, mevcut duruma ilişkin tespitleri ve geleceğe yönelik yol haritaları belirlemek üzere mesleki eğitime yönelik bölge toplantıları başlattık. Ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğinin artırılması için son 19 yılda çok önemli adımlar atıldı. Bu adımlar sonrası akademik olarak başarılı öğrenciler mesleki eğitimi tercih etmeye başladı ve artık işveren tarafından dillendirilen ‘Aradığım elemanı bulamıyorum.’ ifadesi tarih oldu. Mesleki eğitim kadar iş gücü piyasasının dinamiklerine bağlı hiçbir eğitim türü yok. Okullarla sektörleri eşleştiriyoruz, eğitim verilen tüm alanlarda mesleki eğitim müfredatını sektör temsilcileriyle güncelliyoruz.

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MESLEK LİSELERİ, İHRACAT YAPIYOR
Güçlü iş birlikleriyle bir yıl gibi kısa bir sürede mesleki eğitimin kalitesinin artırdı. Eskiden mesleki eğitimde yılda 2,9 civarında fikrî mülkiyet tescili gerçekleştirilirken 2021 yılında 250'ye yakın patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alındı. Meslek liseleri, bir zamanlar başarılı öğrencilerin gitmek istemediği okul türünden üretim kapasitesi artan, patent, faydalı model, marka, tasarım, tescil üreten ve tarihinde ilk defa yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüşüyor. Artık ‘Kendini sürekli geliştiren, ülke ekonomisine katkı sunan, toplumun ihtiyaçlarını üreten ve ürettiğini dünyaya ihraç eden bir mesleki eğitim sistemimiz var’ demenin gururunu yaşıyoruz. Bölge toplantılarının tüm illeri kapsayacak şekilde devam edecek. Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefini yakalamak ve hatta aşmak için tüm paydaşlara ulaşmayı sürdüreceğiz.”

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Gaziantep

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