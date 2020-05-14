Meslek yüksekokululu öğrencilerine burs

Yükseköğrenim çağında mesleki eğitimin bir sonraki ayağını oluşturan meslek yüksekokullarını seçecek öğrenciler için İstanbul Bilgi Üniversitesi önemli bir fırsat sunuyor. Üniversite aldığı kararla 2020-2021 akademik yılı kapsamında belirlenen ön lisans programlarına yerleşen her öğrenciye ÖSYM bursunun yanı sıra yüzde 50 burs imkânı tanıyacak. 'Güçlü bir meslek, güçlü bir gelecek' sloganıyla yola çıkılan kampanyadan Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri faydalanabilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey “Yaşadığımız bu öngörülemeyen dönemde değişen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek, mesleki ve teknik donanıma sahip, nitelikli insan gücüne ihtiyaç artıyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda güçlü ve yenilikçi bir mesleki öğretim her zamankinden fazla önem kazanıyor. Bu alanda farkındalık yaratmak ve mesleki öğrenimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz burs imkânlarıyla, aday öğrencilerimizin yanındayız” dedi.