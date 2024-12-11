'Meslek okulu kayıtları yüzde 15 arttı’

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Samsun Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından okul ve kurumlarda, mesleki ve teknik eğitime yönelik verimliliğin ve kalitenin artırılması, sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması amacıyla 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' kapsamında 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda bir konuşma yapan MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, meslek okullarına öğrenci kayıtlarının yüzde 15 arttığını belirtti. Demirli, "Bizlerin akademik eğitimlerin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimlere yapmış olduğumuz yatırımların doğrudan ülkemizin kalkınmasına, bölgesel ve dünyada küresel bir güç olmasında katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanlık olarak da son yıllarda bizler bu manada önemli çalışmalara imza atmaya gayret ettik. Tabii zorlu, meşakkatli bir durum. Hele ki meslek ve teknik eğitim alanının üzerindeki o olumsuz algıyı yıkmak çok kolay olmadı. Şu an ibreler bu noktada meslek ve teknik eğitim alanına doğru yönelmiş durumda. Bu bizim için mutluluk verici bir durum" diye konuştu.

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'İKİ 'V' ÖNEMLİ, BUNLAR 'VALİ' VE 'VELİ'DİR'

Cihad Demirli, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde olduğu gibi mesleki eğitimde de iki 'V'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar, 'vali' ve 'veli'dir. Eğer eğitim kurumlarımıza valilerimiz ve velilerimiz sahip çıkarsa ki ilin eğitim noktasındaki tüm dinamiklerini devreye sokacak ve hayat bulacak iki 'V'den bahsediyoruz, başarıyla iyi örneklerin Samsun'da da hayata geçireceğini düşünüyorum. Samsun, birçok noktada iyi örneklere zaten öncülük etmiş bir ilimiz. Burada da bu çalıştayla birlikte bunu bir kez daha görüyoruz ve müşahede ediyoruz ki bu noktada da yerelde, ilde, bölgesel ihtisaslaşma çalışmalarında ve ilin ihtiyacına ve dinamiklerine uygun bir şekilde ilin öncüleriyle birlikte hareket edildiğinde, başarılı modellerin hayata geçirileceğine yönelik inancımız tamdır" dedi.