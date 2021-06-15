Meslek lisesinden pandemi döneminde 3 milyon TL ciro

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, 16 ay önce kurulan kimya atölyesinde, 14 çeşit temizlik malzemesi üretti. Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle genel yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sabun, cam sil, endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcısı, sıvı çamaşır makinesi deterjanı, çamaşır suyu ve dezenfektan üretti. Pandemi döneminde temizlik malzemesine ihtiyacın artmasıyla toplam 423 ton üretim yapan lise 3 milyon 114 TL gelir sağladı.

ÜRETİLEN ÜRÜNLER TOKAT VE ÇEVRESİNE GÖNDERİLİYOR

Okul müdürü Vahap Gül, geçen yılın mart ayında seri üretime geçtiklerini belirterek, “Biz üretime başladıktan sonra pandemi başladı. Pandemi dolayısıyla da meslek liselerinin ve meslek lisesi öğrencilerinin önemi ortaya çıkmış oldu. 13 Mart 2020 tarihinden itibaren öncelikli olarak yüzey ve el dezenfektanı olmak üzere 14 çeşit malzeme üretmeye başladık. Bunları Tokat’ın tamamı ile çevre illerde ihtiyaç duyulan bütün illere sevk ettik. Bugüne kadar toplamda 422 ton ürün ürettik. Bunun karşılığında da 3 milyon 114 liralık ciro elde ettik. Hem öğrencilerimiz kendi işlerini, kendi mesleklerini atölyede ürün üreterek daha iyi ve kolay şekilde öğrenmiş oldular. Ayrıca bu vesile ile de ilimizin ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Hem kendi ilimize hem de çevre illere bu konuda faydamız ve desteğimiz oldu. Üretmeye ve resmi kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz” dedi.