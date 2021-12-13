Meslek lisesinden bütün ile kütüphane

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Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda aldıkları eğitimin yanında meslek de öğreniyor. Üretimleriyle döner sermayeden pay alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kütüphanesi olamayan 177 okulun kütüphanesini yapmak için harekete geçti.

DAĞ KÖYLERİNE ULAŞTILAR

Kentte 1952'de kurulan ve bu yıl yaklaşık 1 milyon lira ciro yapan meslek lisesinin öğrencileri, atölyede kütüphaneler için masa ve kitaplık üretti. Yapılan rafları kamyonetlere yükleyen öğrenciler, en ücra dağ köylerine kadar giderek okullarda kütüphane oluşturdu. Kütüphanelerin malzemeleri okulun atölyesinde hazırlandı ve 177 okula gönderilerek montajı yapıldı, kitapları dağıtıldı.

Atölyede çalışan lise öğrencisi Süleyman Kaya, "Kütüphane kurduğumuz okullarda minik öğrenciler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Kilometrelerce yol katederek kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kuruyoruz." diye konuştu.

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‘HAYALİMDEN DAHA İYİSİ’

Okuluna kütüphane yapılan 3. sınıf öğrencisi Cemre Seyhan da "Ağabeylerimiz sayesinde okulumuzda kütüphanemiz oldu. Onlara çok teşekkür ederiz. Ben hayalimde sadece kitap rafları olan kütüphane hayal etmiştim. Burada renkli masa ve sandalyeler de var. Hayalimden daha iyisi" dedi.