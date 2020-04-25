Meslek lisesinde üretilen 'video laringoskop' cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen 'video laringoskop' cihazı tanıtıldı. Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik-Elektronik Öğretmenleri Özgür Tosun, Taştan Babur ve Ercan Aydemir tarafından geliştirilen ve okulun imkânları kullanılarak yapılan cihazın tanıtımı yapıldı.

Okul Müdürü Aykut Yılmaz, Kovid-19 salgının başlamasının ardından toplantı yaptıklarını ve mücadeleye nasıl katkı sunacaklarını değerlendirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz bize, video laringoskop cihazını yapabileceklerini söyledi. Biz de bunu üstlerimizle konuştuk. MEB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle yola çıktık. Dört gün gibi kısa bir sürede cihazı geliştirerek, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim ettik. Hastanedeki doktorlar cihazı denedi, klinik testlerin başarılı olması durumunda elde edilen raporlarla Sağlık Bakanlığı'na başvuracağız. Oradan alınacak sonuca göre de seri üretime geçeceğiz. Cihazı, elektrik-elektronik alanındaki üç öğretmenimiz geliştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemlerde de epey zorlandılar. Çeşitli parçaları birleştirerek bu cihazı hazırladılar. Gayet başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

CİHAZ TAŞINABİLİR VE SABİT OLMAK ÜZERE İKİ TÜRDE GELİŞTİRİLDİ

Cihazın üretiminde yer alan elektrik-elektronik öğretmeni Taştan Babur, cihazı taşınabilir ve sabit olarak iki türlü geliştirdiklerini söyledi. Babur, taşınabilir olan cihazın altı saate kadar hizmet verdiğini belirtti. Sabit cihazda, küçük mikro çip kamera, laringoskop set ve görev bilgisayarının bulunduğunu, görüntüyü görüntülemek için de TV, tablet, cep telefonu gibi uygulamaların da kullanılabileceğine değinen Babur, "Bu cihazımız ve yazılımı Sancaktepe Eyüp Sultan Meslek Lisesi olarak kendi imkânlarımızla gerçekleştirildi. Basit ve kolay bir şekilde kullanılabiliyor" dedi.