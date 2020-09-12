Meslek lisesinde üretildi… Havadaki virüsü yok ediyor

Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmen, koronavirüsle mücadele kapsamında havadaki virüsleri bir dakika içerisinde etkisizleştirebilen cihaz geliştirildi. Okul Müdürü Orhan Yılmaz, öncelikli olarak Kovid-19 salgınına yönelik tasarımlar yaptıklarını söyledi. Kovid-19 salgınıyla bütün kapalı mekanlarda temizliğin önem kazandığına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okulumuz meslek öğretmeni Nurgut Dinç’in tasarladığı ve bir prototipini ürettiği hava temizleme ve arındırma cihazı, solunan havayı ortam içerisinden çekerek akışkanlıkla temizleme ve arındırma özelliğine sahip. Hava Temizleme ve Arındırma Sistemi (HATEMAR) adını verdiğimiz cihaz, hasta odalarında özellikle Kovid-19 virüsünün bulaşıcılığının önüne geçerek hasta ve sağlık personeli izolasyonu için geliştirildi. Hava temizleme ve arındırma özelliği bulunan cihaz, bireysel kullanımlarında uygun bir yapıda olabileceği gibi grup olarak kullanılabilecek yapıda da tasarlandı. Günümüz hava temizleme sistemlerinde ise hastadan yayılabilecek virüsleri çevre ortamdaki kişilere zarar vermeden kısa süre içerisinde etkisizleştirebilecek hava sterilizasyonu sağlayabilecek tasarıma henüz rastlamadık. Okulumuzda geliştirilen hava temizleme sistemi ise hastadan yayılabilecek mikroorganizmaları ve Kovid-19 dahil olmak üzere tüm virüsleri bir dakika içerisinde çevre ortamdaki kişilere zarar vermeden etkisizleştirebiliyor. Cihazımız, arındırma etkinliğinde ise teneffüs edilecek havada veya yüzeyde yan ürün, kalıntı ve sağlığa zararlı madde oluşturmuyor. Sistem taşınabilir boyutta ya da mekanlara montajlanabiliyor. Hastadan veya havadan yayılabilecek virüslere veya kirli havaya maruziyeti önleyebilecek tasarıma sahip sistem sağlık sektörüne önemli katkı sağlayacak. Tasarımın, sadece Kovid-19 salgını için değil gelecekte havayla veya çevreden bulaşabilecek diğer başka salgınlara karşı da önlem alınabilecek yapıda.”