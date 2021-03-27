Meslek lisesi TOBB iş birliği

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli teknik eleman sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve yetkililer ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ni ziyaret etti. MEB, TOBB ve TOBB ETÜ´nün 2019 yılında hayata geçirdiği 'Mesleki eğitim iş birliği protokolü´ çerçevesinde Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB´a devredildi.

Özel sektör ve kamu işbirliğinde nitelikli teknik eleman sorununu çözecek çalışmalar için adım attıklarını belirten İsmail Şapçı, "Eğitiminiz iyileşirse ekonominiz iyileşir. Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin TOBB´a geçişi ile mesleki eğitimin dinamik bir biçimde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması sağlanacak. Eğitim içerikleri, TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacak ve lise eğitimini tamamlayan gençler, nitelikli personel pozisyonunda iş sahibi olabilecek. Mesleki ve teknik eğitim, ekonomik kalkınmanın hızlandırıcısıdır. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitime özel bir önem verilmesi gerektiğinin farkındayız. Mesleki eğitimde katma değer yaratacak iki tane Avrupa Birliği projesi de yürütmekteyiz. Bu iki proje insan kaynakları geliştirme programı çerçevesinde AB fonuyla sürdürülmesi planlanan projeler. Projelerimizin ilki Trakya´da metal sektörünün gelişmesine yönelik. 510 bin euro hibe desteği sağlayacak olan bu projemiz Bakanlığımızda ön değerlendirme aşamasını ve ön onayı geçmiş olup şuan son imza aşamasındadır. Diğeri ise ön onay değerlendirme aşamasında olan makine sektörüne yönelik bir proje. Keşan´ımıza kazandırılacak olan bu projemizin de hibe desteği 320 bin euro bandında olacak. Projelerimizin destekleriyle yönetim kurulumuz ve meclisimiz ile birlikte, okulumuzun Türkiye´ye rol model olması için fiziki alanların iyileştirilmesinden burs ve staj imkanlarına, teknolojik alt yapısının iyileştirilmesinden mentorluğa kadar, gereken tüm desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yapacağımız çalışmalarla, gençlerimizi hem sektörün aradığı niteliklerle donatmış hem de istihdama katkı sağlamış olacağız" dedi.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da ziyaret ile ilgili Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin model bir kurum haline geleceğini belirterek, "Okulumuz, Türkiye için model bir kurum haline dönüştürülmesi için gereken desteği sağlayacağız. Vasıflı eleman yetiştirecek olan okulumuzu bu vizyon ile hayata geçirmek için ticaret borsası olarak her zaman çalışmaların ve gelişimin yanındayız" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise "TOBB ile imzalanan protokol kapsamında nitelikli eleman yetiştirilecek okulumuzu bugün ziyaret ediyoruz. Katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Oda ve borsamızın destekleri ile inşallah en güzel eğitimleri vereceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.