Meslek lisesi öğretmenleri sağlıkçılar için üretti

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebiyle harekete geçen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunma ve izolasyonunda katkı sağlayacak 'İzole Numune Alma Ünitesi'ni üretti. Sağlık personelinin yönlendirmeleri dikkate alınarak, AR-GE çalışmaları sonucunda üretilen ünite, hastayla tamamen izolasyonu sağlayacak. Dış ünite, 2 metre yükseklik 1 metre genişliğinde, sigma profil ve şeffaf kırılmaz pleksiglas malzeme ile oluşturuldu. Kabin içerisine hasta ile iletişimi sağlayan ses, fan ile havalandırma ve aydınlatma sistemi monte edildi. Kabinin önüne alınan numuneleri koymak için bir kutu yerleştirildi. Kabin, kilitli teker sistemiyle seyyar olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

'KARA GÜN DOSTU MESLEKİ EĞİTİM'

Meslek liselerinin Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde dünya kamuoyunun da takdirini kazanmasında en önemli rolün öğretmenlerde ve çalışanlarda olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

“Ülkemizin farklı noktalarında oluşturduğumuz AR-GE merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz. Bu süreçte 'karagün dostu mesleki eğitim' sözünün toplum hafızasında yer edinmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılarımızın gereksinimleri için ‘şifa veren ele vefa’ anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Üretim yelpazesine yeni bir ürün daha kazandırdık. Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde görev yapan mesai arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakârca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. Konya’da bu çalışmanın tüm kademelerinde görev alan meslektaşlarıma üstün gayretleri için ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ekibimize yürekten teşekkür ediyorum.”

ÜRETİLENLER İHTİYAÇ NOKTALARINA ULAŞTIRILDI

Bu güne kadar meslek lisesi öğretmenleri ve çalışanlarının emeğiyle 9 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretildi ve ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı.