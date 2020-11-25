Meslek lisesi öğrencileri stajlarına devam edebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ‘Yüz Yüze Eğitime Ara Verilen Tarihlerde İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj’larla ilgili il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlardaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği anımsatılan yazıda, işletmeler tarafından COVID-19 salgınına yönelik tedbirlerin alınması şartıyla işletmelerde beceri eğitimine giden mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencilerinin, işletmenin talebi ve velisinin izniyle 30 Kasım'dan itibaren staj uygulamalarına devam edebileceği kaydedildi.