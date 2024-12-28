Meslek lisesi öğrencileri sanayi şehirlerine geçiş yapabilecek

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Bu doğrultuda, Türkiye’nin herhangi bir ilindeki meslek lisesi öğrencileri, kendi alan ve dallarının bulunduğu Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Çankırı ve Konya illerindeki bölge okullarına nakil başvurusu yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması amaçlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından 11. sınıf öğrencilerine, kendi alan ve dallarının bulunduğu bölge okullarında eğitim alabilmeleri için barınma imkânları da sağlandı. Yatılı eğitim alacak öğrenciler için pansiyonlar belirlendi. Pansiyon imkânı olmayan okulların yerine, farklı okulların pansiyonları eşleştirildi. Sanayinin lider şehirlerinde, alanında öncü sanayi kuruluşlarının aktif katılımıyla geliştirilen iş birliği modelleri ve uygulama odaklı modern eğitim ortamlarına sahip bölge okulları için nakil başvuruları başladı.