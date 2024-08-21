Meslek lisesi öğrencileri için kurumlara ödenen destekler artırıldı

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Milli Eğitim ve Hazine Bakanlıkları, OSB içinde ya da dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için iş yerlerine aylık olarak ödenecek destek rakamlarında artış yaptı. Karara dair tebliğ Resmi Gazete’de 21 Ağustos’ta yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda yer alan ücretler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak. Buna göre organize sanayi bölgesinde açılan elektrik elektronik teknolojisi alanı için verilen destek 34 bin 378 liradan 55 bin 5 liraya, organize sanayi bölgesi dışında açılan radyo televizyon alanı içinse 18 bin 838 liradan 30 bin 141 liraya yükseldi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE MOTORLU ARAÇLAR ÖNE ÇIKTI

Organize sanayi bölgelerinin içinde açılan özel meslek liselerinde en yüksek destek yenilenebilir enerji teknolojileri ve motorlu araçlar teknolojileri alanlarında oldu. Bu iki alanda daha önce 35 bin 938 lira olan destek 57 bin 501 liraya çıktı. Gemi yapımı ve elektrik elektronik teknolojisi alanı için verilen destek 34 bin 378 liradan 55 bin 5 liraya, matbaa ile tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanlarına verilen destek ise 29 bin 206 liradan 46 bin 730 liraya yükseldi. En düşük destek 21 bin 450 liradan 34 bin 320 liraya artan ile bilişim teknolojileri alanı için geçerli oldu.

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EN DÜŞÜK DESTEK HAYVAN SAĞLIĞINA

Organize sanayi bölgesi dışına açılan özel meslek liselerinde de yenilenebilir enerji teknolojileri alanında sağlanacak destek 22 bin 636 liradan 36 bin 218 liraya yükseldi. Motorlu araçlar teknolojileri için verilecek destek ise 35 bin 109 lira oldu. Denizcilik, gemi yapımı ve endüstriyel otomasyon teknolojilerine verilen destek de 20 bin 280 liradan 32 bin 448 liraya çıktı. En düşük destek ise Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında veriliyor. Bu alandaki destek rakamı 16 bin 890 lirayken 27 bin 24 lira oldu.