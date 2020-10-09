Meslek liselilerin atölye mutluluğu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meslek liselerinin atölyelerine kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek "12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle" dedi.
Bakan Selçuk, meslek liselerinden görüntülerin yer aldığı bir videoyu da paylaşarak, şunları söyledi:
"Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle."
Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 9, 2020
İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz.
12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle… pic.twitter.com/dYYUZfXJIm
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