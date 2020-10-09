Meslek liselilerin atölye mutluluğu

Bakan Selçuk, meslek liselerinden görüntülerin yer aldığı bir videoyu da paylaşarak, şunları söyledi:

"Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle."

Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık.



İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz.



12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle… pic.twitter.com/dYYUZfXJIm — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 9, 2020