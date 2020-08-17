Meslek liselilerden okullara 40 bin sıra

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2017 yılında kurulan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim çalışmaları salgın sürecinde de devam etti. Uzaktan eğitime geçilen mart ayından itibaren okulda üretilen sıra ve masalar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na teslim edildi. Öğrenciler böylece hem eğitime katkı sağladı hem de döner sermayeden aldıkları ödemelerle harçlıklarını çıkardı.

İlk mezunlarını gelecek yıl verecek lisede 38'i kız 400 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra okul idaresinin anlaştığı mobilya firmalarında istihdam edilecek.

AHŞAP OYUNCAK DA ÜRETİYORLAR

Döner sermaye kapsamında ahşap oyuncak üretimine de başlayan okulun, bu alanda kendisine ait 4 patenti bulunuyor. Okul ayrıca MEB’in ihtiyacı olan donatım malzemelerini de imal ediyor. Ders Aletleri Yapım Merkezine araç ve gereç üreten okul; 40 bin sıra üst tablası ve 40 bin tekli sıra üst tablası, 3 bin öğrenci ve öğretmen dolabı üretti.