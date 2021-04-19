Meslek liselilerden evlere yardım

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte ihtiyacı olan ailelerin elektrik tesisatlarını onarıyor, evdeki mobilyalarının tamirini yapıyor ve aileler için yeni mobilyalar üretiyor.

Okul Müdürü Tolga Ünal, "Meslek liseliler ihtiyaç sahibi ailelerle gönül köprüsü kurdu. Proje başarıyla ilerliyor, okulumuzda üzerimize düşeni yapıyoruz. İlk olarak ailelerin ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu süreçte elektrik tesisatı, mobilya ve benzeri ev eşyalarını onarıp, masa ve dolap gibi mobilyalar üretiyoruz. Kalplere dokunmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını giderdiğimizde hem biz mutlu oluyoruz hem karşı tarafı mutlu ediyoruz" dedi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Ercan Akın ise "Ailelere yardım etmekten çok mutluyuz, çalışmaları büyük bir şevkle yapıyoruz. Bugün arkadaşım ve öğretmenimle bir masa yaptık. Ailelerin yanında olmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu. Öğrencilerden Efe Cevizli de projede yer almaktan sevinç duyduğunu belirtti.