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Meslek liseliler şoförü uyutmayan cihaz üretti

#MEB#Meslek Lisesi#Sürücü
Meslek liseliler şoförü uyutmayan cihaz üretti

Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanı'nda bir grup öğrencinin katılımıyla "Sürücü Uyku Durumu ve Takip Cihazı Projesi" hazırlandı. Yapay zekâ ile çalışan sistem, sürücüyü görecek şekilde monte edilen gece görüşlü kameraya uygulanan yazılımla yüzü algılıyor; gözlerin kapanması, başın öne fazlaca eğilmesi gibi durumlarda ses ve titreşimle uyarı veriyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yer alan habere göre; Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapay zekâyla prototipi geliştirilen "Sürücü Uyku Durumu ve Takip Cihazı Projesi", sürücü uyukladığında veya başı öne fazlaca eğildiğinde sesli ve titreşimli uyarı veriyor.  Uyku nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesini hedefleyen, yapay zekâ ile çalışan sistem; araç sürücüsünü görecek şekilde monte edilen gece görüşlü kamera ile yüzü algılıyor. Sistem, sürücünün gözlerinin belli bir süre kapanması ve başının öne düşmesi durumunda ses ve titreşimle uyarı vererek sürücünün dikkatini yola toplamasını sağlıyor. Sürücünün uyuklamasından kaynaklanan trafik kazalarını önlemeye yönelik takip cihazı için faydalı model başvurusunda bulunuldu. Takip cihazı prototipini geliştirme çalışmasına devam eden proje ekibi, sonraki aşamada bunu araç üzerinde denemeye hazırlanıyor. Özellikle uzun yol şoförlerinin geceleri araç kullanırken uyuklamalarına yönelik bir çözüm olarak geliştirilen proje, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve becerileriyle ortaya çıktı. Kodları yazarak deneme yapan öğrenciler, yüz ve göz algılama işlemini gerçekleştirdi.

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Sistem, önce şoför mahallinde bir insan var mı ve gözleri açık mı diye kontrol ediyor. Gözler kapalıysa ya da sürücünün kafası öne düşerek gözleri görüş alanından çıktıysa sistem şoförün uyuduğunu algılıyor. Sonrasından şoföre sesli bir uyarı veriyor ve koltuğunu titreştiriyor. Modeli ne olursa olsun sistem her araca takılabiliyor.

ÖĞRENCİLER PROJEDEN MUTLU
Projeyle kendisini geliştirme imkânı bulduğunu belirten öğrencilerden İsmail Bektaş mekaniğe ilgi duyduğunu belirterek "Mühendis olmak istiyorum, otomasyon alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Bu sistemle beraber kazaların önüne geçmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Burak Cengiz de yazılım, mekanik ve otomasyon konusunda eğitimler aldığını söyledi. Projenin kendisine yazılım alanında büyük katkılarının olduğunu kaydeden Cengiz, "Hedefimde otomasyon üzerine ilerlemek var. Bu tür projelerin bana çok katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

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#MEB#Meslek Lisesi#Sürücü

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