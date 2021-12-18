Meslek liseliler ‘Hikaye İstasyon’u üretti

Haberin Devamı

Hikâye İstasyonu, insanların vakit geçirdiği farklı sosyal alanlarda da değerlendirilebiliyor. Projenin yaygınlaştırılması ve seri üretimin başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğretmen ve öğrencilerin beraber görev yaptığı projede istasyon; insanların metro, tramvay veya otobüs durağındaki bekleme zamanlarında telefona bakmaktan ziyade en azından okuma alışkanlıklarını geliştirmek adına onlara yardımcı olmayı hedefliyor.

TERMAL YAZICIDAN ÇIKTI ALINAN KAĞITLAR ÇEVREYİ KİRLETMİYOR

Okumak isteyen kişi, istasyonun dokunmatik panelinde bulunan butonları kullanarak ne kadar sürelik okuma yapmak istiyorsa ona göre seçim yaparak çıktı alabiliyor. İstasyonda bir termal kamera, bir mini bilgisayar ve dokunmatik panel var. Termal yazıcıdan çıktı alınan kağıtlar, çevreyi kirletmeyen ve geri dönüşüme uygun türden seçildi. Hikâye İstasyonu'nda hem sesli hem de ışıklı uyarı sistemi bulunuyor. Ayrıca yazılımı okul tarafından yapılan cihazın, müzeler, tarihî ve turistik yerlerde kullanılabilmesi için de geliştirilmesi hedefleniyor.