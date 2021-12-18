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Meslek liseliler ‘Hikaye İstasyon’u üretti

#Mehmet Tuza Pakpen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Konya#Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi
Meslek liseliler ‘Hikaye İstasyon’u üretti

Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ‘Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi’ kapsamında desteklenen ve üniversite öğrencisi Elif Karlıtepe'nin fikriyle hayata geçirilen ‘Hikâye İstasyonları’ projesinin prototipini tasarladı.

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Hikâye İstasyonu, insanların vakit geçirdiği farklı sosyal alanlarda da değerlendirilebiliyor. Projenin yaygınlaştırılması ve seri üretimin başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğretmen ve öğrencilerin beraber görev yaptığı projede istasyon; insanların metro, tramvay veya otobüs durağındaki bekleme zamanlarında telefona bakmaktan ziyade en azından okuma alışkanlıklarını geliştirmek adına onlara yardımcı olmayı hedefliyor.

 

TERMAL YAZICIDAN ÇIKTI ALINAN KAĞITLAR ÇEVREYİ KİRLETMİYOR
Okumak isteyen kişi, istasyonun dokunmatik panelinde bulunan butonları kullanarak ne kadar sürelik okuma yapmak istiyorsa ona göre seçim yaparak çıktı alabiliyor. İstasyonda bir termal kamera, bir mini bilgisayar ve dokunmatik panel var. Termal yazıcıdan çıktı alınan kağıtlar, çevreyi kirletmeyen ve geri dönüşüme uygun türden seçildi. Hikâye İstasyonu'nda hem sesli hem de ışıklı uyarı sistemi bulunuyor. Ayrıca yazılımı okul tarafından yapılan cihazın, müzeler, tarihî ve turistik yerlerde kullanılabilmesi için de geliştirilmesi hedefleniyor.

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#Mehmet Tuza Pakpen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Konya#Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi

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