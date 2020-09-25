Meslek liseliler 28 Eylül'den itibaren staj yapabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren stajlarına başlayabilecekler. İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler ise covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirler alınarak 'işletmede beceri/meslek eğitimi' derslerini okullarında yapabilecek.