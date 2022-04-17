Meslek liselerinin üretim kapasitesi yüzde 225 arttı

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimden 1,5 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili şunları söyledi:

“Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz; eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. Bu kapsamda 2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz; 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. Bu yılın ilk üç ayının sonuçları bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılının ilk üç ayındaki gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi.

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EN FAZLA GELİR ANKARA, İSTANBUL VE GAZİANTEP’TEN

2022 yılının ilk üç ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç il sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep oldu. 2022 yılının ilk üç ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 34 milyon lira, İstanbul 30,5 milyon lira ve Gaziantep 24,4 milyon liralık gelir elde etti. Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 7 milyon liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kemerburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de 6,5 milyon liralık üretimle üçüncü oldu.”