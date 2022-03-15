Meslek liselerinin üretim kapasitesi yüzde 200 arttı

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Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor. 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşmişti. Mesleki eğitim, 2021 yılında bir önceki yıla göre gelirini yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin liraya çıkardı.

Bu kapsamda 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları gelirler toplamı ise 2021 yılının ilk iki ayına göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin liraya yükseldi. Millî Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamındaki üretimden 1.5 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

GELİR 197 MİLYON 957 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. 2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. 2022 yılının ilk iki ayının sonuçları, bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin liraya yükseldi.”

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EN FAZLA GELİR İSTANBUL, ANKARA VE GAZİANTEP’TEN

2022 yılının ilk ayında üretimden en fazla gelir elde eden ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu bildiren Özer, “2022 yılı Ocak ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 16.7 milyon lira, Ankara 15 milyon lira ve Gaziantep 13.3 milyon liralık gelir elde etti” değerlendirmesini yaptı.

ANKARA ALTINDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 4 milyon 642 bin liralık üretimle Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 milyon 795 bin liralık üretimle ikinci ve Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 3 milyon liralık üretimle üçüncü oldu.