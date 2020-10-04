Meslek liselerinin geliri arttı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini arttırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2019'da yapılan üretimden elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 40 artarak 400 milyon liraya çıkmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle okullar uzun süre kapalı olmasına rağmen 2020'de de artış eğilimi devam ediyor. Bu yılın ilk sekiz ayında, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaştı.

‘BU SÜREÇTE TALEP EDİLEN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE ODAKLANDIK’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son iki yılda mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliğin eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirme olduğunu söyledi. Bu kapsamda atılan adımlardan birinin, döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini arttırmak olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Attığımız adımlar sonunda 2019'da bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 40 artmıştı. 2020 yılında daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyorduk ancak Kovid-19 salgını okullardaki eğitimi kesintiye uğratınca biz de bu durumdan olumsuz etkilendik. Bu defa üretim portföyünde değişikliğe giderek maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. Böylece bu süreçte de üretim kapasitemizi artırabildik. 2020 yılının ilk sekiz ayında, 2019'un aynı dönemine göre, üretimden elde edilen gelir yüzde 20 artarak, 230 milyon liraya ulaştı.

İLLERİMİZİN GERÇEK ÜRETİM KAPASİTESİ GİDEREK DAHA FAZLA ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 23 milyon 823 bin lira, Ankara 17 milyon 480 bin lira ve İzmir 10 milyon 495 bin liralık gelir elde etti. Sektörlerin yoğunlukla kümelendiği illerde üretim kapasitesini arttırmaya çalışıyorduk. Örneğin, 2019'da İstanbul ilk üçte bulunmuyordu. Şimdi birinci olması gerçekten önemli bir başarı. İllerimizin gerçek üretim kapasitesi giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 6 milyon 208 bin liralık üretimle İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 milyon 620 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 milyon 26 bin liralık üretimle üçüncü oldu. Süreci başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum.”