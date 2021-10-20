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Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 418 milyon liraya ulaştı

#Meslek Lisesi#Millî Eğitim Bakanı#Mahmut Özer
Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 418 milyon liraya ulaştı

2021 yılı başından Eylül ayı sonuna kadar meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı.

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2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştığını hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Salgın sürecinde uzun süre yüz yüze eğitim yapılmamasına karşın 2021 yılında da artış sürüyor. Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı” dedi ve şöyle devam etti:

SÜREÇ PLANLADIĞI GİBİ İLERLİYOR
2021 yılında daha büyük bir artış hedefliyoruz, süreç planlandığı gibi ilerliyor. Üretim portföyünde ciddi değişiklik yapıldı. Artan üretim kapasitesini 2021 yılında mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz.

Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 418 milyon liraya ulaştı


EN FAZLA GELİR İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DEN
2021 yılının ilk dokuz ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin geçen ay da olduğu gibi yine İstanbul, Ankara ve İzmir oldu, bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının üretimlerinden İstanbul’da 53 milyon 686 bin, Ankara’da 40 milyon 720 bin ve İzmir’de 22 milyon 353 bin liralık gelir elde edildi.

KUMBURGAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI
Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında, 10 milyon 889 bin lira üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 479 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 309 bin liralık üretimle üçüncü oldu. 2021’de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum.”

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#Meslek Lisesi#Millî Eğitim Bakanı#Mahmut Özer

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