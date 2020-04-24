Meslek liselerinden entübasyonu kolaylaştıran cihaz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) koronavirüs pandemisiyle mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucu İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bu kez hem entübasyon operasyonunu kolaylaştıran hem de sağlıkçıları hastaya müdahale sırasında koruyan video laringoskop cihazı üretildi. Kısa süre önce Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından da üretilen video laringoskop cihazı yerli kaynaklarla geliştirilerek seri üretime hazır hale getirildi. MEB’den yapılan açıklamaya göre cihazın video sistemi yazılımı da meslek öğretmenleri tarafından geliştirildi. Cihazın klinik testleri başarılı bir şekilde tamamlandı, alanın profesyonellerinden olumlu geri bildirimler alındı. Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak izinlerin tamamlanmasından sonra bir ay içinde cihazın seri üretimine başlanabilecek.

ÜRÜNLERİMİZE BİR YENİSİNİ EKLEDİK

Ürettikleri ürünlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi bu süreçte meslek liselerimizin üretim kapasitesini harekete geçirdik. Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde cerrahi/tıbbi maske, hipoklorit dezenfektan, el dezenfektanı ve kolonya, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde Valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Farklı illerde meslek liselerinde kurduğumuz AR-GE merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesini ve UVC Hava Sterilizasyon Cihazını üretmeyi başardık. Bu ürünlere şimdi bir yenisini, video laringoskop cihazını eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

LARİNGOSKOP NEDİR?

Laringoskop genel olarak hastaya suni solunum sağlamak için nefes borusuna entübasyon tüpü yerleştirilmesi esnasında kullanılan bir cihaz. Klasik laringoskoplarda uygulayıcı direkt olarak ağızdan bakarak ses tellerini görmeye çalışıyor. Video laringoskop cihazında ise görüntü mikro kameraya aktarılır. Dolayısıyla ekranda ses tellerinin büyütülmüş net bir görüntüsü elde edilir ki bu endotrakeal entübasyon işlemini kolaylaştırır, başarı şansını artırır ve işlem süresini kısaltır. Hastanın boynunun katlanarak geriye hareket ettirilmesi gerekmez. Bu durum boyun yaralanması şüphesi olan hastalarda kritik bir önem taşır. Ayrıca doktorun hastaya yaklaşmasının önüne geçer. Ülkemizde laringoskop üretimi yapılmıyor ve bu nedenle görüntü ses tellerinin sadece birkaç santimetre uzağından endirekt olarak elde edilerek monitörle birlikte kullanılan video laringoskop cihazları ağırlıklı olarak yurtdışından ithal ediliyor.