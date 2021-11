Meslek liselerinden 540 milyon liralık üretim

Haberin Devamı

2021 yılının ilk on ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 540 milyon liraya ulaştı. Böylece 2021 yılının ilk on ayında elde edilen gelir de 2020 yılının tamamında elde edilen geliri aşmış oldu. Mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümün eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmeye yönelik olduğunun altını çizen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak. 2021 yılının ilk on ayında 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 61 artırarak 540 milyon liraya ulaştık. İlk on ayda elde edilen gelir 2020 yılında elde edilen geliri aştı. 2021 yılı sonunda daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyoruz" dedi.

REKOR ÜRETİM İSTANBUL’DA: 72 MİLYON TL

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşmıştı.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2021 yılının ilk 10 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirterek "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 72 milyon 361 bin lira, Ankara'da 53 milyon lira ve İzmir'de 28 milyon 195 bin liralık gelir elde edildi" bilgisini verdi.

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Birinci Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında 10 milyon 945 bin liralık üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 milyon 237 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 407 bin liralık üretimle üçüncü oldular.

Bakan Mahmut Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.