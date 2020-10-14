Meslek liselerindeki atölyeler yenileniyor

50 milyon Euro bütçeli proje kapsamında İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Hatay olmak üzere sekiz pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisesindeki 1.150 atölye yenileniyor. Ayrıca yüzde 60'ı Suriyeli, yüzde 40'ı Türk olmak üzere 4 bin 500 dezavantajlı öğrenci servis, öğle yemeği ve kırtasiye malzemesi konusunda da destekleniyor. Bu öğrencilere yakın zamanda uzaktan eğitim sürecinde destek olması için tablet bilgisayar dağıtılacağı da belirtildi. Toplantıya canlı bağlantıyla katılan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, "Ülkemizde misafir ettiğimiz bireyler açısından çok önemli bir proje oldu" dedi.

"Bu projeyi çok önemsiyoruz" diyen Numanoğlu, şunları söyledi:

“Çok hayırlı bir proje. Tema sosyal ve ekonomik uyum. Türkiye'de 4 milyonu aşkın Suriyeli göçmen var. Yaklaşık 1 milyonu eğitim çağı içerisinde. Türkiye bu anlamda çok önemli bir misyon ve görev üstleniyor, dünyada bu anlamda lider. Suriyeli bireyler açısından çok önemli bir proje oldu. Hem Avrupa Birliği Delegasyonu hem Alman Kalkınma Bakanlığı'nın olumlu yaklaşımlarıyla ülkemizde mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesinin çok önemli bir noktasını neredeyse geride bıraktık. Uygun ve ideal çalışmalar sürüyor. Süreç devam ediyor. Projeyle görüldü ki okul ekosisteminin sosyal ve ekonomik uyumdaki rolü düşündüğümüzden çok daha öte. Özellikle mesleki eğitim bireylerin sosyal uyumlarının, ekonomik anlamda kazandıkları mesleki deneyim ve becerilerle de arttığı için doğrudan doğruya ana çözüm noktalarından birisi. Bu nedenle projeyi çok önemsiyoruz ve devamını getirmeyi düşünüyoruz.”

'İSTANBUL'DA 77 ATÖLYEMİZİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranlarının git gide arttığını belirterek şöyle konuştu:

"Mesleki teknik eğitim yoluyla ekonomik ve sosyal uyumu merkeze alan, gerçekten ülkemizin eğitim ve göç ilişkisini çok iyi kurduğu düzlemde özellikle mesleki eğitim üzerinden yürütülen dönüşümün güzel bir uygulamasına vesile olan projenin İstanbul ayağı toplantısı için bir aradayız. 2017 Kasım ayında başlayan çalışma İstanbul'da da çok iyi bir karşılık gördü. Hem Suriyeli, hem de Türk öğrencilerimize birlikte katkı sağlayacak boyutta çalışmalar yürütüldü. İstanbul'da sekiz ilçede çalışmalar yürütülüyor. Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sultangazi ilçelerimizdeki 13 mesleki ve teknik Anadolu lisemizde çalışmalarımız kurguladı. 77 atölyemiz günün koşullarına uygun şekilde yenilendi. Beş atölyemizde çalışmalar devam ediyor. Moda tasarımından inşaat teknoloji tasarımına, motor bölümünden hasta yaşlı bakım hizmetlerine, çocuk gelişimi alanları gibi farklı eksenlerde çalışmalar devam etti. Ülkemizdeki mevcut koşullarda salgın sürecinde Türk eğitim sistemi çok yönlü çalışmalarını yürüttüğü ortamda mesleki eğitimdeki bu iyileşme çok büyük bir değişime de katkı sağlayacaktır. Özellikle Suriyeli ve Türk öğrencilerin kaynaşmalarına, yeteneklerini birlikte gelişmesine katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda istihdam edilebilirliğin de önünü açacak, öğrencilerimizin istihdam olanaklarını arttıracak diye düşünüyoruz. Eğitim sistemimizde yer alan Suriyeli öğrencilerimize baktığımızda her geçen dönem okullaşma oranının arttığını görüyoruz. Yaklaşık beş yıl önce yüzde 38 olan okullaşma oranı şu anda yüzde 69. Neredeyse iki katı. Temel eğitimde Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranı yüzde 97."

'BİLİŞİM LABORATUVARLARI EBA DESTEK NOKTASI OLDU'

Proje kapsamında şu ana kadar toplam 444 atölyenin yenile çalışmalarının tamamlandığını belirten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şennur Çetin, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Projemiz 2018'de başladı. 50 milyon Euro bütçeli bir proje. Suriyeliler ve Türk öğrencilerini kapsayan sekiz ilde, 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde çalışmaları yürütüyoruz. Proje kapsamındaki 22 alandan 3 alanın donatımını yaptık. Bilişim teknolojileri, elektrik elektronik ve çocuk gelişimi atölyelerinin donatımını yaptık. 444 atölyemizi yeniledik. 18 milyon 800 bin Euro harcadık. Pandemi sürecinde bazı faaliyetlere ara verdik. Proje için sekiz ili belirlerken, Suriyelilerin yoğun olduğu illeri belirledik. 150 bin ve üzeri Suriyeli'nin yaşadığı illerdeki okulları seçtik. Bu illerdeki Suriyeli ve Türk öğrencilerin ve okulların desteklenmesini, bu öğrencilerin istihdama hazırlanmasını istiyoruz. Öğrenci desteğinin içerisinde öğle yemeği, kırtasiye malzemesi ve servis desteği yer alıyor. Ayrıca öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 4 bin 500 öğrencimize proje sonuna kadar internet bağlantısı ve tablet dağıtımı yapılacak. Hazırlanan bilişim laboratuvarlarımız EBA destek noktası olarak her kademeden ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin erişimine de açık."