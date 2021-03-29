Meslek liselerinde yetişen süs bitkileri markalaşıyor

Yalova'da Mesleki Eğitimde 1000 Okul projesi kapsamına alınan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seralarında eğitim alan öğrenciler, yıllık 750 bin süs bitkisi üretiyor. Projede yer alan ve 1993 yılında Süs Bitkileri Meslek Lisesi olarak kurulan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, yıllık 750 bin süs bitkisinin üretildiği seralarında, ülkeye yeni bir marka kazandırmayı hedefliyor. İmkân farklılıklarının ortadan kalktığı ve sektörle sanayi işbirliği de devreye girdiğinde hem velilerin hem de öğrencilerin gönül rahatlığı içinde bu okulları seçebilecek. Okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan projeye, Yalova'dan Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bülent Özyürük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dâhil edildi.

‘OKULLARDA DİNAMİZM ARTTI’

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Yalova'da kesme ve saksı çiçekleri konusunda Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladığı; bu kapsamda da özellikle okulun marka değeri oluşturması konusunda diğer kurumlarla işbirliği içinde olmasının sağlandığı belirtildi. Projeyle, okullarda dinamizmin arttığı ve sektör işbirliğiyle hareket edildiği ifade edildi. Proje kapsamındaki okulların COVID-19 salgınıyla mücadeleye Türkiye çapında çok önemli katkılar sağladığı ve gelecekte mesleki teknik Anadolu liselerinin gözde olacağına inanılıyor. Projeyle birlikte okul daha farklı bir hedefe odaklandı, Ar-Ge ve bilim sanat merkezleriyle işbirliği yaparak okula bir marka değeri katma hedefi konuldu. Proje kapsamında seçilen okullar üretimlerine odaklandı, okulun yıllık 750 bin saksı çiçeği ve kesme çiçek üretimi gerçekleştirildi.

Okulun 12’nci sınıf öğrencilerinden Yağmur Kara, proje kapsamında okullarında yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini belirterek projenin, okulun marka oluşturma hedefine yaptığı katkıdan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Hikmet Hazar Sönmez ise okullarına yapılan katkıların kendilerini mutlu ettiğine değinerek, mezun olduktan sonra bu alanda çalışarak hayallerini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.